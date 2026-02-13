Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Ana Ćurčić, koja je zauzela drugo mesto u Zadruzi 6 nakon što je prevarena od strane bivšeg partnera Zvezdana Slavnića, koji je u rijalitiju započeo vezu sa 22 godine mlađom Anđelom Đuričić, danas vodi miran i povučen život van javnosti.

Ipak, njen nedavni povratak u Belu kuću i žestok sukob sa bivšom kumom Milenom Kačavendom izazvao je lavinu komentara. Ana je sada progovorila o životu nakon rijalitija i svakodnevici u svom kraju.

- Tri godine je prošlo od kako se nismo videli, ali nema ništa posebno novo. Dosta treniram, radim, pripremam sa kumom neki podkast koji bi trebao da krene sredinom marta, malo me ima i na TikToku i bukvalno uživam. Imam u planu i da obnovim posao koji sam pre radila. Zadovoljna sam prihodima, ali uvek se prilagodim situaciji, jer imam plaćene kolaboracije i svoj onlajn posao, a sve odo drugo je dodatno – rekla je ona, a onda otkrila da li je istina da se preko TIkToka mogu zaraditi abnormalne sume novca.

- Ne, to je super platforma i naravno da se zaradi, ali nije to prioritet. To je platforma gde sebe možeš da ispromovišeš i gde narod može da te upozna privatno, jer svako veče se tamo i ne možeš uvek da glumataš. Imam tamo stalnu ekipu i dosta pričam sa ljudima tamo, ali tamo je gore od rijalitija ima stvarno svašta - istakla je ona.

Iz perspektive danas, sumirala rijaliti u kom je, kako i sama kaže živela život koji će opisati u svojoj knjizi.

- Bilo je teško, ali ako posle svega izađeš bolji, pametniji i mudriji onda si uspeo, a ja sebe smatram uspešnom. Rijaliti je bio moj put i izbor, a dosta grešaka sam ja tu videla, dosta sam pogrešila, a možda sam se na neke ljude ogrešila, prvenstveno na porodicu, jer sam ušla. Moram da kažem da ja nisam opterećivala ljude sa svojom bolju i tugom, jer to je deo mene. Sada to pišem u svojoj knjizi kao vodič za ljude koji sve to prolaze ili će možda proći i ne razumeju, jer sam ja sama sve apsorbovala i postavila na mesto, u fioke. Dugo je trebalo, ali što je brzo to je kuso i za sve je potrebno vreme – rekla je Ćurčićeva.

O sukobu sa Kačavendom

Ana je progovorila i o žestokoj raspravi sa Milenom Kačavendom kada je i kafa završila u faci njene bivše kume.

- Ne očekivano je bilo da uradim to što sam uradila, imam dosta kritika, ali i dosta pozitivnih komentara. Bolje što je čaša završila onako, nego bilo kako drugačije i centrirala sam dobro i nije očekivala. Ne kajem se zbog toga, jer sve je to zaslužila i to je najmanje što je zaslužila. Nisam iskoristila svaki minut, jer je krenula da napada i malo sam se ulovila u te rijaliti fore i baš je malo vremena bilo. Sve dođe na svoje i ne možeš da glumiš pred narodom toliko, a ona je konačno pokazala ko je i da svim prijateljima okreće leđa i da svakog izda lažima, prevarama i muljanjem – naglasila je Ana, a onda se osvrnula i na muvanje njene bivše kume i Anđela Rankovića.

- Mislim da ona sinovima nije to pokazala, jer ona baljezga, a ako je to uradila ona je stvarno otišla da ne kažemo gde, jer to mi je najviše što mi je zazvučalo da ne mogu da verujem šta je žena izjavila. To što se tiče Anđela nije ništa strašno, samo priznaj, da svideo si mi se, bila sam pijana, bilo mi je gotivno i volim mlađe. Ona je samo sebe upetljala, jer nije dovoljno inteligentna da zapamti svoje laži - naglasila je ona.

O Zvezdanu i Anđeli

Ćurčićeva se nakon tri godine, bistre glave, osvrnula na situaciju koja se njoj desila u Zadruzi, ali i otkrila da između bivšeg partnera i nje nema zle krvi.

- Akterku nisam videla, a mog bivšeg partnera Zvezdana, nazvaću ga imenom, sam videla i radili smo nekih pola godine zajedno i sasvim je sve tu bilo kulturno i on vrlo dobro zna da mu ja želim sve najbolje. Dosta smo prošli, dosta godina bili zajedno i stvarno mu želim sve najbolje. Javila bih mu se i on je zaslužio od mnogo drugih hijena i smradova koji su pričali da mu se javim. Nema zle krvi i znam da ako bi mi se nešto dogodilo i to je čovek i da ga ne pozovem došao bi da pomogne – iskrena je ona, a onda se osvrnula i na Anđelu Đuričić.

- Ne bih o njoj, jer mene to ne dotiče i nje se ni ne setim. Ljudi zaboravljaju te neke stari, jer im je tako lakše i kad dođe nova sezona sve se zaboravlja. Ljudi koji mene podržavaju nisu zaboravili, a ovi koji se pronalaze u tom svetu kakvom je ona njima je to okej i oni će podržati. Nikada to ništa ne može da se obriše, odnosno njena prošlost, ali ni moja, ni bilo čija, sad kako će da se nosi kroz život sa tim, neka joj bude lekcija da to više ne radi, a svako kada se pogleda u ogledalo zna ko je. Verovatno misli sve najbolje o sebi, ali se pobrkala. Taj ulazak ne može da se zaboravi i to je rekla i Ivana Šopić, a moja rečenica “jel si oprala zubiće*“ neka ostane tako viralno, ali moram da kažem da to ništa nije pohvalno, ali ne prati mene. Tamo sam pogrešno igrala, jer nisam igrala, ali da sam igrala bilo bi drugačije. Tada je ona najbolje igrala, izvisio je i Zvezdan i mnogi drugi. Galeta poznajem i znam da je odličan šoumen, ne znam jel su zajedno? Nisu zajedno, onda živeo Gale - dodala je bivša rijaliti učesnica.

O ulasku u Elitu

Iako se svaki novi ulazak spekuliše o njenom, ona otkriva da trenutno to nema u planu.

- Ne mogu pričati o ulasku, ali mislim da je sada već kasno. Bilo je ponuda, ali ne bih o svemu tome. Ne mogu nekako ni da vidim sebe tamo, jer nekako daj više da završimo Aneli i Asmin i neka ona ide da se odmori jedno pet godina. Ne bih mogla da izdržim taj prostor, jer je mene kada sam izašla sve vratilo na staro i tri dana sam spavala, ali samo me je šamar opet opalio gde sam shvatila koliko sam jaka i da je sve to prošlost – zaključila je Ana.

