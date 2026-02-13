Slušaj vest

Asmin Durdžić je danas proslavlja 36. rođendan a u Eliti je dobio poruku od porodice.

On je odlučio da se izvini najbližima zbog ponašanja pa je to učinio direktno i javno pred kamerama.

Asmin Durdžić je danas proslavlja 36. rođendan a u Eliti je dobio poruku od porodice

- Želim svima da se zahvalim svima na čestitkama. Ostale ću posle, ima ih puno. Porodico, znam na šta mislite, došao sam pameti juče, šta da radim - rekao je prvo Durdžić, kom je bilo neprijatno, pa je pocrveneo.

- Ako sam vas uvredio, izvinite. Hvala svima još jednom svima koji su učestvovali u organizaciji - kazao je Asmin u "Eliti 9".

Mustafa objavio emotivnu poruku

Inače, Asminov otac Mustafa često je pričao o odlukama sina, koje mu se nisu dopadale.

On se danas oglasio na Fejsbuk profilu povodom rođendana svog naslednika pa je objavio emotivnu poruku, te mu je poručio da, uprkos svemu, ima podršku od njega.

Mustafa Durdžić

- Dragi moj Asmine, gde god da si večeras, želim da znaš da ti otac misli na tebe. Neka ti ovaj rođendan donese mir, snagu i put kojim ćeš ići uspravno, onako kako sam te učio od malih nogu. Ponosan sam na tebe, na svaki tvoj korak, na to što si ostao svoj, i kad je bilo teško i kad je bilo lako. Neka ti život otvori vrata koja zaslužuješ, a zdravlje i sreća neka te prate gde god boravio, kao i sada u Eliti. Sine moj, neka ti je srećan rođendan. Neka ti srce ostane čisto, a glava mirna. I zapamti - gde god bio, imaš dom i imaš oca koji te voli, tvoj tata - napisao je Mustafa.

