Tijana Maksimović, poznatija javnosti kao Tijana Ajfon, ponovo je u centru pažnje ali ovog puta zbog raskošnog poteza njenog verenika.

Kako saznajemo, verenik, čije je ime i prezime poznato redakciji, kupio joj je luksuzni automobil vredan čak 140.000 evra. Ovaj skupoceni četvorotočkaš koji je san svake starlete već je izazvao izaziva veliku pažnju.

Na fotografijama koje su stigle u naš posed vidi se i torba poznate brend marke vredna 7.000 evra, dok posebnu pažnju privlači i personalizovana registarska tablica Coco, za koju je izdvojeno čak 1.000 evra. Tijanu njen partner tako zove od milosti.

