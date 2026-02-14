SVE UPAKOVAO U CRVENU MAŠNU I BALONE: Tijana Ajfon od verenika za Dan zaljubljenih dobila džip od 140.000 €!
Tijana Maksimović, poznatija javnosti kao Tijana Ajfon, ponovo je u centru pažnje ali ovog puta zbog raskošnog poteza njenog verenika.
Kako saznajemo, verenik, čije je ime i prezime poznato redakciji, kupio joj je luksuzni automobil vredan čak 140.000 evra. Ovaj skupoceni četvorotočkaš koji je san svake starlete već je izazvao izaziva veliku pažnju.
Na fotografijama koje su stigle u naš posed vidi se i torba poznate brend marke vredna 7.000 evra, dok posebnu pažnju privlači i personalizovana registarska tablica Coco, za koju je izdvojeno čak 1.000 evra. Tijanu njen partner tako zove od milosti.
Tijana trenutno živi na relaciji Beču-Beogard i reklo bi se otkako je sa novim partnerom uživa u luksuznom načinu života. Nema sumnje da je ovaj gest još jednom pokazao koliko je verenik spreman da iznenadi i obraduje svoju izabranicu. Kako biva Tijana je sve ovekovečila fotografijama na kojima se vidi kako ponosno pozira u raskošnoj haljini dok su ljubavni baloni dali poseban pečat celoj prici.