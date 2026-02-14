Slušaj vest

Tijana Maksimović, poznatija javnosti kao Tijana Ajfon, ponovo je u centru pažnje ali ovog puta zbog raskošnog poteza njenog verenika.

Kako saznajemo, verenik, čije je ime i prezime poznato redakciji, kupio joj je luksuzni automobil vredan čak 140.000 evra. Ovaj skupoceni četvorotočkaš koji je san svake starlete već je izazvao izaziva veliku pažnju.

Tijana Ajfon Izvor: Privatna arhiva

Na fotografijama koje su stigle u naš posed vidi se i torba poznate brend marke vredna 7.000 evra, dok posebnu pažnju privlači i personalizovana registarska tablica Coco, za koju je izdvojeno čak 1.000 evra. Tijanu njen partner tako zove od milosti.

Tijana Ajfon Foto: Privatna arhiva

Tijana trenutno živi na relaciji Beču-Beogard i reklo bi se otkako je sa novim partnerom uživa u luksuznom načinu života. Nema sumnje da je ovaj gest još jednom pokazao koliko je verenik spreman da iznenadi i obraduje svoju izabranicu. Kako biva Tijana je sve ovekovečila fotografijama na kojima se vidi kako ponosno pozira u raskošnoj haljini dok su ljubavni baloni dali poseban pečat celoj prici.

Ne propustiteStars"IZVINI MAJKO ŠTO SAM TE POVREDILA" Starleta napravila iznenađenje mami, pa joj posvetila emotivnu poruku, tu je i torta na sprat (FOTO)
whatsapp-image-20240507-at-6.18.56-pm.jpg
StarsSAD ĆE SVE STARLETE DA PUKNU OD MUKE! Tijana Ajfon našla dečka koji troši bogatstvo na nju: Kupio dva kučeta, 1001 ružu, a tek koliko je pukao na sat
tic.jpg
Stars"NEĆU DA BUDEM MAJKA, PAS KOG SAM IMALA JE PAO U DEPRESIJU, A NE DETE" Starleta šokirala izjavom o majčinstvu: Otac me je omalovažavao, sa njim sam na ćao-ćao!
whatsapp-image-20240507-at-6.18.58-pm-1.jpg
StarsTIJANA AJFON ŽESTOKO UDARILA NA BIVŠEG DEČKA MILICE TODOROVIĆ! Nakon što je priveden, starleta rešila da otkrije sve: Kad sam saznala ko mu je devojka...
Untitled-1-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered.jpg