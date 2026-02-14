Slušaj vest

Pevačica Mina Kostić podelila je na društvenim mrežama objavu svog verenika Maneta Ćuruvije Kaspera iz Amerike. On je otkrio da je postao Minin menadžer, te je naveo šta za njega to znači.

- Biti menadžer svojoj voljenoj ženi ne znači da je vodiš umesto nje, već da veruješ u nju bez kalkulacija, da je podigneš kad padne, da zaštitiš njen mir. Da budeš njen saveznik, a ne njen sudija. Prava snaga muškarca ne meri se kontrolom, nego sposobnošću da voli bez straha i da podržava svoju ženu bez ega - naveo je Kasper na Instagramu, uz naslove da je Mina profitirala zbog veze s njim.

- Svakoj ženi je potreban muškarac koji će joj biti prva i prava podrška, podrška za ceo život - dodao je on u objavi, koju je ona odmah preuzela na svoj profil na pomenutoj mreži.

Mina, inače, ne krije da jako želi da njemu i sebi rodi dete, iako ove godine puni 51 godinu.

- Odmah sam znala da hoću dete sa njim. Anastasija moja ima oca, Bogu hvala, ali ona tako divan odnos ima sa Kasperom, to mi je stvarno bilo jako bitno - rekla je Mina Kostić nedavno.

- S obzirom na to da on jako voli decu i da nema decu, a ja ću mu roditi dete. On je poslednji Ćuruvija u svojoj familiji, tako da ću ja da mu rodim jedno dete. Mi uveliko radimo na tome - dodala je pevačica u emisiji "Magazin In".

Ide na vantelesnu oplodnju

Mina je najavila da će otići na vantelesnu oplodnju.

- Meni Bog uvek usliši molitve, ja se nadam da će i ovog puta to čudo da se desi. Mi bi to iskreno voleli. Pogotovo on. Ja, naravno, imam devojčicu Anastasiju, to se zna - rekla je Mina Kostić.