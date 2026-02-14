NJIMA SKANDALI NE MOGU NIŠTA: Ovo su najskladniji brakovi na srpskoj estradi
Srpska estrada je puna kontroverznih parova, raskida i razvoda, ali postoje parovi koji opstaju i pored turbulentnih odnosa. Ovo su najstabilniji bračni parovi na našoj sceni.
Željko Joksimović i Jovana Joksimović
Venčali su se 2012. godine. On je jedan od najuspešnijih regionalnih muzičara i kompozitora, dok je Jovana dugogodišnje televizijsko lice. Par ima troje dece.
Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković
Glumački par je godinama među najcenjenijima na domaćoj sceni. U braku su od 2008. godine i važe za jedan od najdiskretnijih parova estrade. Njihov odnos retko je predmet skandala, što je retkost u javnom prostoru.
Aca Sofronijević i Kosana Sofronijević
Poznati harmonikaš i njegova supruga često ističu porodične vrednosti. Njihova veza se ne eksponira preterano, ali se u medijima navode kao primer stabilnog braka bez estradnih turbulencija. Kosana uskoro treba da se porodi.
Aleksandra Prijović i Filip Živojinović
U braku su od 2018. godine. Ona je jedna od najtraženijih pevačica mlađe generacije, dok Filip dolazi iz poznate sportsko-muzičke porodice Živojinović. Njihov brak često je u fokusu medija, ali bez ozbiljnijih kontroverzi. Par ima dvoje dece.
Zdravko Čolić i Aleksandra Čolić
Jedan od najdugovečnijih brakova na regionalnoj muzičkoj sceni. Venčali su se 2001. godine. Čolić je decenijama velika zvezda, ali privatni život drži daleko od medijske pompe. Imaju dve ćerke, Unu i Laru.
Ivan Bosiljčić i Jelena Tomašević
U braku su od 2011. godine. Njihov odnos se često opisuje kao tradicionalan i stabilan. Oboje imaju izgrađene karijere u glumi i muzici, ali porodični život im je primarni fokus.