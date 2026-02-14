Slušaj vest

Srpska estrada je puna kontroverznih parova, raskida i razvoda, ali postoje parovi koji opstaju i pored turbulentnih odnosa. Ovo su najstabilniji bračni parovi na našoj sceni. Željko Joksimović i Jovana Joksimović

Venčali su se 2012. godine. On je jedan od najuspešnijih regionalnih muzičara i kompozitora, dok je Jovana dugogodišnje televizijsko lice. Par ima troje dece.

1/5 Vidi galeriju Jovana i Željko Joksimović Foto: Nemanja Nikolić

Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković

Glumački par je godinama među najcenjenijima na domaćoj sceni. U braku su od 2008. godine i važe za jedan od najdiskretnijih parova estrade. Njihov odnos retko je predmet skandala, što je retkost u javnom prostoru.

1/7 Vidi galeriju Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković Foto: Printscreen/Instagram, Promo, ATA images

Aca Sofronijević i Kosana Sofronijević

Poznati harmonikaš i njegova supruga često ističu porodične vrednosti. Njihova veza se ne eksponira preterano, ali se u medijima navode kao primer stabilnog braka bez estradnih turbulencija. Kosana uskoro treba da se porodi.

1/16 Vidi galeriju Bajkovito venčanje Ace Sofronijevića i Kosane Foto: Nemanja Nikolić

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović

U braku su od 2018. godine. Ona je jedna od najtraženijih pevačica mlađe generacije, dok Filip dolazi iz poznate sportsko-muzičke porodice Živojinović. Njihov brak često je u fokusu medija, ali bez ozbiljnijih kontroverzi. Par ima dvoje dece.

1/8 Vidi galeriju PRIJA I FILIP STRASNO SE LJUBILI USRED HOTELA Posle priča o BRAČNOJ KRIZI, Živojinović HIPNOTISAN, ne skida pogled s njenih GRUDI Foto: ATA images

Zdravko Čolić i Aleksandra Čolić

Jedan od najdugovečnijih brakova na regionalnoj muzičkoj sceni. Venčali su se 2001. godine. Čolić je decenijama velika zvezda, ali privatni život drži daleko od medijske pompe. Imaju dve ćerke, Unu i Laru.

1/5 Vidi galeriju Zdravko Čolić Foto: Kurir, Tamara Trajković, Kurir

Ivan Bosiljčić i Jelena Tomašević

U braku su od 2011. godine. Njihov odnos se često opisuje kao tradicionalan i stabilan. Oboje imaju izgrađene karijere u glumi i muzici, ali porodični život im je primarni fokus.