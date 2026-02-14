Slušaj vest

Majka pevačice Goge Sekulić je preminula u 71. godini. Pevačica se od majke oprostila i čituljom, u kojoj je obavestila rodbinu i prijatelje da o danu sahrane. 

"Voljeni nikada ne umiru, majko, a ti ćeš zauvek živeti kroz nas i ostati naš stub i oslonac. Sahrana će se obaviti u subotu, 14. februara 2026. sa početkom opela u 14 sati iz kapele na groblju u Sremčici", piše u čitulji.

Goga Sekulić
Goga Sekulić Foto: Printscreen

Podsetimo, pevačica je na društvenim mrežama objavila je da je umrla njena majka Nada.

- Majko...ne mogu to podneti i ne želim verovati - napisala je ona na Instagramu, uz emotikon slomljenog srca.

Ispod fotografije njene koleginice ostavljale su joj izraze saučešća.

