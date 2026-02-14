Slušaj vest

Nives Celzijus od kako je postala poznata javnosti intrigira publiku, a mnogi je smatraju najzgodnijom pevačicom.

Proslavila se kao pevačica koja se može pohvaliti prirodnim oblinama, a ni dan danas se situacija nije promenila.

Bujno poprsje

Naime, Nives redovno objavljuje provokativne fotografije na mrežama, a muškarci uživaju u svakoj njenoj slici gde pokazuje koliko je majka priroda bila naklonjena ka njoj.

Sada je u čipkastom belom brushalteru pokazala poprsje na kojem svaka žena može da joj pozavidi. Uske farmerke su otkrile i struk pevačice, ali i pokazale sve obline kojima raspolaže. U jednom trenutku zavodljivo je pozirala, te se približila kameri i svojim pratiocima priredila nezaboravan užitak, a mnogi su tom prilikom ostali bez daha.

"Ja sam Srpkinja"

Nives je nedavno je pričala o tome kako njeni koreni vuku iz Srbije kada je posetila i selo Lovćenac gde su joj živeli baba i deda. Nives Celzijus vidno je bila uzbuđena što će opet doći u Vojvodinu, u selu gde joj se bude najlepše uspomene na detinjstvo.

- Ovo je moje najdraže mesto na svetu nakon Zagreba. Tu sam provodila najlepše leto u detinjstvu sa mojim babom i dedom. Mi deca smo tu naučili da se radujemo malim stvarima kao recimo da idem sa bakom na pijacu da prodam domaće voće i povrće ili kada deda napravi užinu pa na puter kiflu namaže krem - rekla je ona.

"Nisam promenila prezime"

Mnogo se spekulisalo da je Nives uzela prezime od svog supruga kako bi "zavarala trag" odakle je, ali je demantovala tvrdnje.

- Moj Lovćenac… Pisalo se kako sam promenila prezime u Celzius jer sam ga se sramila, a ja nikad nisam menjala prezime baš u čast mog deda Nikole Zeljkovića koji nije imao muške naslednike, tako da nikad nisam ni uzela muževo prezime. Nisam se rodila u Lovćencu. Rođena sam u Zagrebu, baš kao i moja mama, a moji baka i deda su u nekom trenutku života odselili u Lovćenac zbog bakine bolesti. Ali da, ja volim Lovćenac skoro kao da jesam.

Ovako je nekada izgledala Nives:

Cela familija mi je u Srbiji

Podsetimo, Nives je nedavno govorila o svom poreklu.

- Pa dobro, ja pričam hrvatski, bez obzira što poreklom ja jesam Srpkinja i moja cela familija je u Srbiji. Nekako generalno kad dođem i kad malo više vremena boravim tamo, prebacim na srpski - rekla je ona, pa evocirala uspomene iz detinjstva.