Slušaj vest

Supruga voditelja Ognjen Amidžić, Mina Naumović, porodila se 24. januara i na svet donela ćerku Lolu. Nekoliko nedelja kasnije objavila je na društvenim mrežama fotografiju bebe dok spava, što je izazvalo brojne reakcije pratilaca.

Uz objavu je kratko navela da nije mogla da odoli da podeli trenutak, iako je, kako je istakla, porodica zaštitnički nastrojena kada je reč o detetu.

- Lepotica Loli. Izvinjavam se zaštitnički nastrojenoj porodici što sam je okačila, nisam mogla da odolim - napisala je ona.

Foto: Instagram

Naumović je porodilište napustila 28. januara, četiri dana nakon porođaja, i od tada boravi u porodičnom domu sa suprugom i decom.

1/7 Vidi galeriju Mina i Ognjen Amidžić Foto: Printscreen, ATAIMAGES, Printskrin/Instagram

U međuvremenu, Amidžić se oglasio povodom spekulacija o zdravstvenim problemima. Naveo je da je dobro, ali da zbog uzbuđenja i neprospavanih noći nije mogao da dođe po suprugu i ćerku iz porodilišta. Kako je objasnio, po njih je otišao kum.

Otkud ime Lola

Voditelj je otkrio kako su izabrali ime za ćerku.

- Lako smo se odlučili, kao i za Perunovo ime. Ja sam imao čudno ime, imao sam predloge da se zove Miša, ali bolje Lola. Muka mi je od svega što postoji, Lola mi je internacionalno i žensko, kratko i svuda se isto izgovara, a Lola i Perun se nekako slažu. U naredna dva-tri dana idem po Minu i bebu - dodao je Ognjen.

Poreklo imena

Ime Lola zapravo je nastalo kao nadimak od španskog imena Dolores, što u prevodu znači bol. Prema nekim izvorima, ime Dolores je simbolično i odnosi se na bol koji je majka Isusa Hrista osećala zbog raspeća svog sina.

Po drugom tumačenju, ime Lola nastalo je od rimskog imena Lolli, što u prevodu znači “poljska trava”.

Konačno, treće tumačenje govori da je ime nastalo od reči persijskog porekla i da u prevodu znači “lala”, odnosno “prolećni cvet”.

1/18 Vidi galeriju Ognjen Amidžić i Mina Naumović nigde ne idu jedno bez drugoga Foto: Nemanja Nikolić

U indijskoj mitologiji ime Lola dovodi se u vezu sa boginjom Lakšmi koja je bila boginja blagostanja, ljubavi i sreće, te se zato veruje da devojčicama koje ponesu ovo ime u životu neće manjkati ni materijalnih dobara, a ni ljubavi.