Slušaj vest

Anđela Đuričić nakon raskida sa Nenadom Marinkovićem Gastozom rešila je da živi život punim plućima, te redovno putuje i uživa na egzotičnim destinacijama.

Bivša učesnica rijalitija aktivna je na društvenim mrežama, te pratioci imaju uvid u to kako se provodi u Dubaiju.

Anđela je otkrila svaki detalj sa putovanja, a onda se skinula i pokazala sve obline sa kojima raspolaže.

Foto: Instagram

U minijaturnom bikiniju pozitala je na plaži i pokazala izvajanu figuru. Sudeći po fotografijama i video snimcima, Anđela je ostavila prošlost iza sebe, rešena da uživa u svakom trenutku.

Raskid

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz otpratili su se bili sa društvenih mreža pre nekoliko nedelja, a onda je on potvrdio da je došlo do njihovog raskida. Gastoz je u lajv uključenju na društvenim mrežama otkrio zbog čega će mu sada biti i te kako krivo.

1/5 Vidi galeriju Par je imao turbulentnu vezu Foto: Printscreen Instagram, Printscreen, Printsreen

- Ovo je, ljudi, ljubav između čoveka i životinje. Čovek i životinja su, ja smatram, jedna ista stvar. Zbog nje mi neće biti žao, al' zbog ovog kretena hoće - pričao je Gastoz dok se sve vreme igrao sa Anđelinim kučetom.

1/5 Vidi galeriju Par je delio srećne trenutke sa novinarima Foto: Printscreen YouTube, Printscreen, Petar Aleksić

- Ja sam sa njim živeo godinu i nešto dana, zato. Ljudi, kakvi su ovo glupi komentari, ne mogu... Ljudi, baš smarate, je***a vas Anđela! - govorio je potom pobednik "Elite 8" u uključenju.