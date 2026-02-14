Slušaj vest

Anđela Đuričić nakon raskida sa Nenadom Marinkovićem Gastozom rešila je da živi život punim plućima, te redovno putuje i uživa na egzotičnim destinacijama.

Bivša učesnica rijalitija aktivna je na društvenim mrežama, te pratioci imaju uvid u to kako se provodi u Dubaiju.

Anđela je otkrila svaki detalj sa putovanja, a onda se skinula i pokazala sve obline sa kojima raspolaže.

Anđela Đuričić
Foto: Instagram

 U minijaturnom bikiniju pozitala je na plaži i pokazala izvajanu figuru. Sudeći po fotografijama i video snimcima, Anđela je ostavila prošlost iza sebe, rešena da uživa u svakom trenutku.

Raskid

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz otpratili su se bili sa društvenih mreža pre nekoliko nedelja, a onda je on potvrdio da je došlo do njihovog raskida. Gastoz je u lajv uključenju na društvenim mrežama otkrio zbog čega će mu sada biti i te kako krivo.

Par je imao turbulentnu vezu  Foto: Printscreen Instagram, Printscreen, Printsreen

- Ovo je, ljudi, ljubav između čoveka i životinje. Čovek i životinja su, ja smatram, jedna ista stvar. Zbog nje mi neće biti žao, al' zbog ovog kretena hoće - pričao je Gastoz dok se sve vreme igrao sa Anđelinim kučetom.

Par je delio srećne trenutke sa novinarima Foto: Printscreen YouTube, Printscreen, Petar Aleksić

- Ja sam sa njim živeo godinu i nešto dana, zato. Ljudi, kakvi su ovo glupi komentari, ne mogu... Ljudi, baš smarate, je***a vas Anđela! - govorio je potom pobednik "Elite 8" u uključenju.

Ne propustiteStarsVELIKA ISPOVEST ANE ĆURČIĆ! Nakon toliko godina otkrila istinu o odnosu sa Zvezdanom, pa oplela po Anđeli: Evo da li ulazi u Elitu!
screenshot-8.jpg
StarsOVO NIKO NIJE OČEKIVAO! Anđela Đuričić donela šok odluku nakon raskida sa Gastozom, drugarica je odala...
Anđela Đuričić Nenad Marinković Gasttozz
StarsANĐELA NA TAJLANDU SAZNALA SVE O GASTOZU! Dobila njegov dosije iz zatvora i sad ga drži u šaci...
gastoz andjela.jpg
RijalitiJAHALA SLONA, PA ZAVRŠILA ISPRSKANA DO GOLE KOŽE Anđela Đuričić podelila urnebesan snimak (FOTO)
Anđela Đuričić jaše slona

Gastoz i Anđela se ljube na rođendanu Izvor: Instagram/gasttozz