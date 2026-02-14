Slušaj vest

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na obilaznici kod petlje Orlovača u smeru ka Ostružnici poginula je nekadašnja srpska teniserka Tatjana Ječmenica.

Sudarili su se šleper i džip, a Ječmenica je poginula na mestu, dok je njen suprug, Darko Jevtić, posle nesreće u teškom stanju i indukovanoj komi, sa povredama opasnim po život.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo oko 20.54 časova, kada su se sudarili putničko vozilo, kojim je upravljala Ječmenica, i teretno vozilo. Od zadobijenih povreda ona je preminula na licu mesta. Njen suprug, Darko Jevtić, zadobio je teške telesne povrede i hitno je prevezen u bolnicu, gde se nalazi u kritičnom stanju. Prema dostupnim informacijama, ima ozbiljne povrede grudnog koša i nalazi se u indukovanoj komi.

Na teren su ubrzo stigle ekipe Hitne pomoći i vatrogasci-spasioci, koji su, prema izveštajima, oko 20 minuta nakon nesreće izvukli dve osobe iz smrskanog vozila.

Jevtić je izvučen u svesnom stanju, ali je zbog težine povreda odmah hospitalizovan. Prema nezvaničnim saznanjima sa lica mesta, do nesreće je navodno došlo kada je vozačica pokušala da se vrati u rikverc nakon što je promašila isključenje, nakon čega je kamion naleteo na njen automobil. Istraga o okolnostima nesreće je u toku.

Vest o smrti Tatjane Ječmenice potresla je sportsku i širu javnost. Posebno je pogođena njena bliska prijateljica, Dragana Bekvalac, sestra pevačice Nataša Bekvalac.

Tatjana i Dragana, obe iz Novog Sada, bile su dugogodišnje prijateljice i često su zajedno putovale sa porodicama. Pre samo dva meseca boravile su zajedno u Kini, gde su na društvenim mrežama delile fotografije sa putovanja, svedočeći o bliskom prijateljstvu i zajedničkim trenucima.

Ko je bila Tatjana Ječmenica?

Tatjana Ječmenica rođena je 4. jula 1978. godine u Novom Sadu, bila profesionalna srpska teniserka, selektorka Fed kup reprezentacije Srbije i Crne Gore i Srbije.