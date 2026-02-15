Slušaj vest

Supruga bivšeg košarkaša i sportskog funkcionera Nikole Pekovića,Violeta Peković, prvi put je odlučila da javno iznese svoju stranu priče. Iako, kako kaže, nije javna licnost i nikada nije želela medijsku pažnju, tvrdi da su je okolnosti i višegodišnji pritisci naterali da progovori.

Brakorazvodna parnica između Nikole i Violete još nije okončana Foto: Ana Paunković

Njih dvoje su i dalje u braku, ali je zahtev za razvod podnet i postupak je u toku.

Šta vas je navelo da javno progovorite?

- Nisam javna licčnost i nemam javne nastupe, ali sam odlučila da svoju privatnost podelim sa javnošću. Situacije koje proživljavam poslednje tri godine naterale su me na taj korak. Kada vam se dese stvari poput onih koje su se meni dešavale, a nadležne institucije zaneme pred nekim ko je iz krugova moći, to je razlog da javno apelujem da rade svoj posao i da ne ćute kada su u pitanju ljudi koji nisu moćnici.

Kako je sve počelo sa Nikolom?

- Upoznali smo se u Pljevljima. Nakon osnovnih studija medicine počela sam da radim u gradu u kom sam rođena, a on je povremeno dolazio. Venčali smo se 2016. godine. Kao partner je bio dobar, bio je dobar suprug i još bolji otac.

Kada su počeli problemi?

- Krajem 2023. i početkom 2024. godine, u periodu koji se poklopio sa reizborom predsednika Košarkaškog saveza Crne Gore, čiji je on tada bio predsednik. Nisam bila upućena u njegove poslovne angažmane. Povremeno bih pitala šta se dešava, a on bi govorio da ima problema i pokazivao mi navodne objave sa društvenih mreža u kojima se napada njegova porodica. Na tim objavama korišćene su moje fotografije sa Instagrama uz pogrdne komentare. Bilo mi je čudno jer nisam javna licnost i nemam veze sa košarkom. To se ponavljalo, a krajem 2023. godine, nakon što nije izabran za predsednika Saveza, pokazao mi je poruke sa njemu poznatog broja. Na skrinšotu je bila moja fotomontirana fotografija i navodna prepiska sa nepoznatim muškarcem čije se lice ne vidi. Ta eksplicitna fotografija je kasnije objavljena i na društvenim mrežama.

Ispalo je da ste ga varali?

- Tako je. Da navodno dogovaram intimna druženja, uz moje montirane fotografije koje su se delile preko raznih brojeva i profila.

Da li ste uspeli da prevazidete problem?

- Ne. On je ubrzo napustio bračnu zajednicu i Podgoricu, otišao na nepoznatu lokaciju. Posle nekoliko meseci saznajem da je započeo život sa drugom ženom i da živi u vanbračnoj zajednici.

To je ista žena za koju se spekuliše da su se nedavno i crkveno venčali?

- Ista saznanja imam i ja. Ako je to istina, neka im je sa srećom. Mi smo imali samo građansko venčanje.

On je poverovao da ste ga varali?

- Jeste. Duži period su mu stizale moje fotografije sa navodnim neprimerenim ponašanjem. Nikada nije utvrđeno ko su ti muškarci, niti je išta konkretno dokazano.

Da li imate partnera?

- Nemam.

Foto: Ana Paunković, Shutterstock

Sumnjate li ko stoji iza svega?

- Kada je otišao iz kuće i započeo vanbračnu zajednicu, podnela sam prijavu tužilaštvu. Sumnjam da je ta žena direktno ili indirektno učestvovala u plasiranju tih sadržaja. Zanimljivo je da su, nakon što je započeo život sa njom, fotografije i objave prestale. Teško da bi neko drugi imao motiv.

Da li ste dobili informacije da su njih dvoje bili u vezi dok ste vi bili u braku?

- Da. On je često koristio izraz "ovi moji". Mislila sam da misli na ljude iz košarke, ali se ispostavilo da je u pitanju izvesna gospođa koja se u Crnoj Gori predstavlja kao osoba sa velikim uticajem u sportu i politici, kao neko ko ima veze sa bezbednosnim strukturama. Navodno se pozivala na poznanstva sa političkim liderima i na taj način sticala autoritet.

Da li ste se vas dve upoznale?

- Ne. Jednom sam u njegovom telefonu videla muško ime, a poruke su bile pisane u ženskom rodu. Tada sam počela da sumnjam.

Da li ste osetili emotivno udaljavanje?

- Apsolutno. U svakom smislu. Bio je nervozan, nestabilan, pravdao se poslovnim problemima. To me je mnogo bolelo.

Da li ste krivili sebe?

- U početku jesam. Pitala sam se gde sam pogrešila. Bila sam maksimalno posvećena porodici.

Foto: Shutterstock/Nenad Cavoski, Privatna arhiva, Ana Paunković

Podneli ste i prijavu za nasilje u porodici?

- Da. U zgradi u kojoj smo živeli, gde postoji recepcija, zaposleni su me pozvali da preuzmem lične stvari. Garderoba i ostalo iz stana bili su izneti u garažni prostor. On to nije lično uradio, već je poslao treće lice. Podnela sam krivičnu prijavu i postupak je u toku.

Šta vam prijatelji kažu?

- Mnogi kažu da Nikolu ne poznaju ovakvog. Uništena je jedna porodica, ali i prijateljstva i poslovne saradnje. Sve se promenilo.

Zašto mislite da se Nikola javno ne oglašava?

- Da imam bilo kakvu krivicu, verovatno ni ja ne bih javno iznosila privatnost. Onaj ko ima šta da sakrije, ćuti. Pitanje je da li je istina kompletna.

Da li ga i dalje volite?

- Kada sam stupila u brak, bila sam maksimalno posvećena i takva sam i danas kao osoba. Sa nekim sa kim ste deset godina delili sve, ljudski je da vam kaže šta mu smeta. Žao mi je što mi nije sve rekao u lice.

Da li biste seli sa njim i razgovarali?

- Apsolutno. Kad god. Nemam šta da krijem i stojim iza svake svoje reči.

Kako gledate na brak danas?

- Brak kao institucija polako zamire. Za razvoj deteta je ključan odnos majke i oca. Kada toga nema, posledice se vide. Sve to utiče na formiranje ličnosti dece i društva u celini. Ne bih se više udavala.

Foto: Privatna Arhiva

