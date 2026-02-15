Slušaj vest

Aleksandar Lazić nedavno je u intervjuu za Kurir pričao o saradnji s muzičkim zvezdama tokom karijere duge 35 godina.

Sa Suzanom Mančić je završio na njivi, Sašu Popovića je odbio, a s Miroljubom Brzakovićem Brzim je umalo uhapšen za vreme bombardovanja. On je poznati voditelj Aleksandar Aca Lazić, s jedinstvenim glasom i karijerom na radiju i televiziji dugom 35 godina.

Šta je sve proživeo s najvećim imenima domaće estrade, Lazić je govorio u intervjuu za Kurir.

Uspomene

Koga si najpre upoznao od javnih ličnosti?

- Draganu Mirković, 1987. godine. Imala je hit "Ruže cvetaju samo u pesmama". Bila je devojčurak, imala je afro-frizuru, tinejdž fazon, farmerice i majicu je nosila. Govorili su u režiji: "Nit većeg glasa, nit mlađe pevačice." Kada se vratila na javnu scenu, prvo gostovanje je imala u mojoj emisiji.



Slično ti se desilo i sa Zoricom Brunclik.

- Tačno. S njom sam napravio specijalnu emisiju kada je bila zabranjena. Smatrao sam to nepravdom. Pozvali smo je, ona se odazvala, došla je u studio. Specijalne gošće su bile Verica Šerifović i Snežana Đurišić. Ljudi su bili u šoku kada su videli Zoricu, koja je pevala i blistala.

Zbog Slađane Milošević si doživeo šok.

- Bio sam klinac kada je ona bila popularna, a imala je velikog psa. Tada su novinari, po staroj Jugoslaviji, proneli vest da je pas udavio Slađanu. Mi smo u školi plakali, to je bio skandal. Naslovi su u tadašnjim medijima bili "Doga ubila Slađanu Milošević". Kad smo se upoznali, baš smo to komentarisali i šalili se na tu temu.

Vremeplov

Da li je tačno da si odbio posao od Saše Popovića?

- Jeste. Pregovarali smo, ali od saradnje nije bilo ništa jer sam imao veću platu na televiziji gde sam već radio nego što mi je on nudio. Rekao mi je: "Ja ću od tebe da napravim nacionalnu zvezdu." Odgovorio sam mu da je to lepo, ali da ja ne mogu da budem nacionalna zvezda s toliko para u džepu, a ovde zarađujem tri puta više. Ljudi su mi govorili da sam lud što sam odbio "Grand". Umesto mene je došao Tihomir Tepić.



Jedan čovek je odredio tvoju sudbinu.

- Dule, pokojni otac ubijene Jelene Marjanović. Zapazio me na radiju i odveo me na televiziju u Zrenjanin, gde su zaposlili mene umesto Željka Stefanovića, bivšeg muža Maje Marijane. I predsednika Aleksandra Vučića sam ugostio. Igrao je basket u studiju. Stavili smo koš i samo da ste videli kako ubacuje trice.

Estrada se okupila

Kakve anegdote pamtiš?

- Sa Suzanom Mančić sam završio u njivi. Povezla me za Beograd. Bila je zima, jedva smo izvukli auto. S Vesnom Rivas je pak bila druga zanimljivost. Ona ima kabriolet, a krov je bio bušan. Uhvatila nas kiša, počelo da prokišnjava. Izvadila je najlon i postavila ga, a ja sam morao da ga držim dok vozi da ne kisnemo.



Zamalo da tebe i pevača Brzog uhapse.

- Da, za vreme bombardovanja. Trebalo je da snimamo prilog i našli smo se u jednom kafiću u Borči. Usred intervjua upala Interventna. Odmah su nas pretresli, legitimisali. Policija kaže: "Kakav intervju, bombe padaju, vazdušna opasnost, ljudi u skloništima..." Brzi se uplašio i rekao: "Sad si me zvao i nikad više." Zamalo da završimo u zatvoru.

Nezamislivo je bilo ugostiti kompletan Južni vetar, a tebi je to pošlo za rukom.

- Delirijum je bio u studiju kada su oni dolazili. Zrenjanin je mali grad i čim čuju ko je od gostiju, ljudi dođu i opkole studio, pa čekaju da se gost pojavi i da se slikaju s njim i da im da autogram. Dovesti Jašara u to vreme bilo je nezamislivo. On je super, ali da dođe u studio, to je nemoguće.

Kako si uspeo Šabana Šaulića u vreme najveće popularnosti da dovedeš u emisiju?

- Prevario ga je Hasan Dudić. Rekao mu da idu na ribu, na pecanje, i doveo ga u studio. Rekao mu:"Ajmo na brzinu, nećemo dugo" i onda je otpevao dvadesetak hitova.



Koga si želeo, a nisi ugostio?

- Cecu Ražnatović. Produkcija je tada zahtevala da gost dođe u studio i da tu snima plejbekove i razgovor na sceni, a Ceca je htela da mi izađe u susret i rekla: "Vidi, hoću, dođi kod mene kući sa ekipom, snimićemo. Sve ono što nikome nisam pričala, reći ću tebi, snimaj šta želiš." Ali ljudi iz naše produkcije nisu imali sluha i rekoh im: "Eto, sad je gledajte u vazduhu."

Prijatelji od detinjstva

Doktor Igi je sa tobom imao poseban odnos.

Voditelj sa prijateljem pevačem DR. Igi Foto: Privatna arhiva

- Komšijski. Kuća nam je jedna prekoputa druge, ulica nas deli. Dok još nije javno izbacio pesmu, lupao mi je na prozor sobe. Učim za školu i ja se odseko, reko duhovi. Kaže on: "Otvori prozor", mislim se, ma kakvi da ti otvorim. Viče on: "Igor je." Koji, bre, Igor u dva ujutru... Ja otvorim, Igi drži kasetu i kroz prozor ulazi u sobu i ubacuje kasetu u moj radio. Lepo to zvuči i kad je počeo ženski deo, ja ga pitam ko je to, on nije hteo da mi kaže da je to Ivana Peters. Kada je prošlo neko vreme, on meni otkrije. Bio je toliko popularan da je uspeo da me iz kasarne izvuče kada je imao koncert u Kraljevu, gde sam služio vojsku.

