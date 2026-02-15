Slušaj vest

Dragana Mirković pre nekoliko dana kratko je boravila u Beogradu, kako bi pružila podršku Magli bendu na njihovom prvom solističkom koncertu, gde se pojavila kao specijalna gošća.

Naš paparaco uspeo je da uslika Draganu u lobiju jednog luksuznog hotela na Novom Beogradu, gde već godinama odseda kada je u poseti srpskoj prestonici.

Folk zvezda je bila u crnom od glave do pete, a pre nego što je krenula na koncert u Sava centar ona je sa članovima svog tima sela u lobi kako bi popričali i malo se zagrejali toplim čajem jer je te večeri u Beogradu bilo jako hladno. Dragana je nakratko popričala i sa konobarom, a kako se može videti i na fotografijama, bila je vrla raspoložena i nasmejana.

Jedna od najvećih balkanskih zvezda ubrzo je krenula dalje, a ispred hotela čekala ju je besna crna mašina, s kojom se u društvu svojih najbližih saradnika i uputila u dvoranu.

Mirkovićeva je u Sava centar ušla na poseban ulaz za izvođače, kako bi izbegla mnogobrojne medije koji su se te večeri okupili u Sava centru, a čim je ušla, prišla je i garderobi Magla benda, kako bi pozdravila frontmena grupe Vladana Savića.

- Srećno, narode. Što ste lepi, bre - rekla je nasmejana Dragana Vladanu i njegovim muzičarima, a zatim se uputila ka svojoj garderobi, gde je sačekala svoj red za izlazak na binu.

Kasnije, kada se pojavila na bini, ceo Sava centar se digao na noge, pa više niko nije ni sedeo. Svi su uživali u njenom duetu s Magla bendom, ali i drugim Draganinim hitovima, koju je publika s njom pevala uglas.

Nakon završetka koncerta, Dragana se nije odmah vratila u hotel, iako je već za nekoliko sati imala rani jutarnji let za Beč, već se uputila na after-parti u Skadarliju.

Tamo je tek nastala prava žurka, a Dragana je u društvu najbližih prijatelja i saradnika, uživala u restoranu u zvuku akustike i njenim pesmama koje joj je na uvce otpevao frontmen Magla benda.

Podsetimo, Dragana je svojevremeno pričala kako je došlo do saradnje na pesmi "Ako se volimo" sa Magla bendom.

- Pesma je stigla do mene zahvaljujući svim ovim dobrim ljudima, i ja kad sam je čula, odmah mi se dopala. Imam običaj da kažem da mi je pored lepote pesme i Vlada svojim glasom približio tu pesmu i time kupio. Možemo da kažemo da Vlada spada u najbolje pevače. Ima mnogo dobrih glasova u zabavnoj muzici, ali on mi je jedan od najačih. Meni se to lično dopada. Ovu pesmu mi je "prodao", kako se to estradno kaže, njegov glas. Poslušala sam njegov deo i onda je samo ostalo da ja uđem u studio i otpevam svoj deo. Došla sam u studio, lepo smo se družili i jako smo uživali - rekla je tada Dragana za Kurir.

