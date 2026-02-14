Slušaj vest

Tekstopisac Ljiljana Jevremović, koja je danas trebalo da se veri, u poslednjem trenutku odlučila je da veridbe ipak ne bude.

Pre samo deset dana vest da se Ljiljana, autorka čuvenog hita "Srpkinja je mene majka rodila", udaje iznenadila je javnost, a danas je, nakon dugog razmišljanja donela odluku da odbije prosidbu.

Ljiljana Jevremović Foto: Printscreen/Facebook

Sve je potvrdila porukom koju je sinoć objavila na svom Fejsbuk profilu, ali ju je ubrzo potom obrisala.

U obrisanoj objavi, Jevremovićeva se osvrnula na spekulacije koje su se pojavile u javnosti, ističući da je odluka isključivo lična i da nema veze sa trećim osobama.

"O natpisima o mojoj veridbi: Posle dugog razmišljanja, odlučila sam da ne prihvatim ponudu iz novembra. Nisam bila spremna za taj korak, i ta odluka je isključivo moja i lična. Nema veze sa trećim licima. Molim medije i javnost da poštuju moju privatnost, kao i privatnost osobe koja me je poštovala svojim osećanjima. Hvala na razumevanju. Dan zaljubljenih provedite u zaljubljenom stanju, ume da bude divno ", napisala je Ljiljana.