Pevačica Tina Ivanović svog sina dobila je kao maloletna devojka, a zbog loše situacije u porodici u kojoj je bila udata, donela je odluku da je najbolje da se odseli odatle, a samim tim je i svoje dete ostavila kod oca.

- Tinin svekar je imao dosta novca, i loši finansijski uslovi za život nisu bili razlog njenog odlaska, već psihičko maltretiranje koje je u toj kući doživljavala jako mlada. Nije imala drugu opciju. Zvuči surovo, ostaviti malo dete od četiri godine, ali je smatrala da sebe može da spase za njihovo bolje sutra - ispričao je jednom prilikom za medije čovek blizak porodici, koji je želeo da ostane anoniman.

Trpela psihičko maltretiranje

- Dolazi povremeno ovde kako bi se videla sa Danijelom. Uvek sednu u neki restoran i znam da je on srećan jer sada imaju kontakt. Ona je inicirala na tome pre nekoliko godina, što je on prihvatio oberučke. Bivši suprug se ništa ne pita tu, jer je Danijel odrastao i samostalan - rekao je meštanin.

- Mlad je i vredan dečko, radi moleraj ovde i povremeno odlazi u inostranstvo kako bi radio na građevini. Zarađuje pristojno i vozi dobar auto. Majka kao majka uvek da nešto ispod ruke, ali ne zavisi danas ni od jednog roditelja iako živi sa ocem.

Ulica u kojoj žive je prilično tiha, i nalazi se malo izvan centra. Porodična kuća je velika, u sklopu nje je i lokal, čiji je vlasnik bio Tinin bivši svekar, a po komšiluku kruže priče da su deo kuće prodali.

Kažu meštani da su dobrostojeća porodica, ali nezgodna.

- Ne bih komentarisao njihov odnos. Moj brat je otišao u Rumuniju da radi - rekao nam je Danijelov stric Neša.

Povučen i vredan

U lokalnim radnjama rekli su da ne poznaju Danijela dobro, te da se Tine ne sećaju jer je kao mlada otišla u Beograd, ali da čitavu priču oko njenog odlaska znaju. O Danijelu smo na više mesta čuli lepe reči, tako je bilo i sa konobaricom iz kafića u kojem on stalno sedi.

- Dolazi često kod nas, nikada sam i uvek u istom društvu. Prijatan je i povučen, ne voli da se ističe. Dosta i radi, te nema previše vremena za ispijanje kafa - istakla je nasmejana devojka.

Za Tininog sina kažu da je jako vredan i da već dugo sam zarađuje za život, te je svojevremeno radio i kao moler. Pričaju da su se po mestu raspredale razne priče zašto je pevačica pobegla i ostavila ga, ali sve vode ka tome da je bila maltretirana, najviše psihički. Sa sinom dugo nije imala kontakt, kako kažu, dok nije porastao da sam o tome odluči.

Krišom mu davala novac

Pevačica se prisetila njihovog susreta 2005. godine