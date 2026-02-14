Slušaj vest

Ivan Stanić, nekadašnji učesnik popularnog muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", iznenadio je publiku novom pesmom koju je objavio baš na Dan zaljubljenih, a kako je sam priznao, numera "Princeza iz bajke" je posvećena njegovoj bivšoj devojci.

Iako su mnogi očekivali romantičnu poruku ili najavu nove ljubavi, mladi pevač je odlučio da 14. februar obeleži na drugačiji način. Kroz emotivne stihove neizgovorenih reči, jasno je stavio do znanja da pojedine ljubavi, i kada se završe, ostave dubok trag.

Ivan Stanić Foto: Nikola Klepić

"Ova pesma je nastala iz iskrenih emocija nakon raskida. Nekim ljudima dugujemo barem pesmu. Inače, ja sam napisao i muziku i tekst", rekao Ivan.

Fanovi su odmah reagovali na ove emotivne stihove,a komentari podrške i pitanja o mogućem pomirenju ne prestaju da se nižu. Da li je ovo samo umetnička inspiracija ili pokušaj da bivšoj partnerki pošalje posebnu poruku baš na Dan zaljubljenih, ostaje da se vidi.

Ne propustiteStarsNERMIN HANDŽIĆ ZAPOČEO NOVO POGLAVLJE U BEOGRADU: Mladi pevač kupio prvi stan
IMG-20251215-WA0056.jpg
StarsMARIJANA KATIĆ ODRŽALA ČAS FRANCUSKOG, PA PROGOVORILA O ODNOSU S MARKOM GAČIĆEM! Evo šta je sve mlada zvezda otkrila
WhatsApp Image 2026-01-24 at 20.42.43.jpeg
StarsZVEZDA GRANDA JE SESTRA NAŠEG VATERPOLISTE! Strastveno ga bodri na tribinama, evo o kome je reč (FOTO)
whatsapp-image-20230720-at-12.14.08-pm.jpg
StarsZVEZDA GRANDA PRE MESEC OTKRILA DA SE RAZVELA: Sad je u 4. mesecu trudnoće, a evo ko je budući otac
Mirjana Kalabić se verila