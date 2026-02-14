Slušaj vest

Ivan Stanić, nekadašnji učesnik popularnog muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", iznenadio je publiku novom pesmom koju je objavio baš na Dan zaljubljenih, a kako je sam priznao, numera "Princeza iz bajke" je posvećena njegovoj bivšoj devojci.

Iako su mnogi očekivali romantičnu poruku ili najavu nove ljubavi, mladi pevač je odlučio da 14. februar obeleži na drugačiji način. Kroz emotivne stihove neizgovorenih reči, jasno je stavio do znanja da pojedine ljubavi, i kada se završe, ostave dubok trag.

"Ova pesma je nastala iz iskrenih emocija nakon raskida. Nekim ljudima dugujemo barem pesmu. Inače, ja sam napisao i muziku i tekst", rekao Ivan.