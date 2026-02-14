Slušaj vest

Dara Bubamara sa sinom već godinama živi u Novom Sadu, gde je kupila pent haus u kompleksu luksuznih zgrada.

Jednom prilikom komšije pevačice progovorile su o njenom ponašanju i životu van kamera.

"Žena iz naroda"

- Dara je veliki car, mnogi joj zameraju ponašanje i to što je glasna, ali ona je žena iz naroda i ne vidim tu ništa loše. Ne mogu sve pevačice biti na note i da se pretvaraju zbog slike u javnosti. Nju kakvu vidite pred kamerama, takva je i van njih. Neposredna je, javi se uvek, lepo i popriča - rekao je jedan stariji gospodin koji živi u ulazu pored Darinog.

Devojka koja radi u obližnjem salonu lepote kaže da je čak u nekoliko navrata bila istovremeno na ulepšavanju kada i Dara.

- U salonu uvek vole kada ona dođe, stalno je isputuju kakav je ko na estradi. Ona malo oplete, malo neće, ali ne mogu

da vam kažem šta priča - rekla je kroz osmeh.

"Kažu da je bahata"

- Ona je iskrena, pa nekad možda kaže i nešto što ne misli. Dara voli skupe automobile i stalno ćete je videti u nekim džipovima i sportskim automobilima. Kada je lepo vreme ona tu turira, i to nekog ljuti, a nekome je zabavno. Kažu da je bahata i da ima gomilu kazni za brzu vožnju i nepropisno parkiranje, to bi trebalo da promeni jer ipak je ona javna ličnost. Mora da vodi računa kakav primer ostavlja drugima.

"Milan je pravi čovek za nju"

Komšije kažu da su se ponadale da se Dara pomirila sa bivšim mužem Milanom Kesićem jer su ga nedavno često vidali u kraju.

- Milan je bio pravi za nju i trebalo je da ostanu zajedno. Ona se smirila bila pored njega. Vidali smo ga često nedavno tu, pa smo se ponadali da su se pomirili ali je on izgleda samo dolazio da vidi sina, kada je iz Pariza došao na odmor. Ona jeste

nemirnog duha, ali je sa njim bila nekako prava - smatra ova komšinica koja kaže da je lepo vaspitala sina.

- Sin joj je često napolju i vidamo ga po kafićima, i on je postao veliki momak. Čak i nju vidamo kako sedne sa njegovim

društvom i barabar uživa i druži se. Vaspitan je.

Ovako je nekada izgledala pevačica

"Jednom je skakala od besa"

Komšije kažu da je u Darinom stanu uvek veselo.

- Preko vikenda ona radi i tada je mirno, vidimo kako odlazi i dolazi umorna sa putovanja. Nije to laka profesija za ženu. Tokom nedelje često ima goste i uvek je neko ludilo kod nje, naročito kada je lepo vreme pa se čuju sa terase. Šalimo se sa njom oko njene izjave "puno košta", a ona se ne ljuti. Kada je neko iznervira bolje da joj se svi maknu sa puta. Jednom sam je čula kada se sa nekim svadala preko telefona, ma ne možete da zamislite kako je to izgledalo. Ona je bukvalno skakala od besa i svašta je rekla tom nekom. Temperamentna žena, kaže kroz osmeh komšinica.

