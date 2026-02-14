"BUDI JAK, ONA TE GLEDA SA BOLJEG MESTA" Na Zimske zadušnice oglasio se otac stradale pevačice Andrijane Lazić, objavio potresnu sliku sa groblja
Na današnji dan, 14. februara 2026, kada pravoslavni vernici obeležavaju Zimske zadušnice, tuga u domu porodice Lazić iz Bijeljine ne prestaje da jenjava. Nebojša Lazić, otac tragično nastradale pevačice Andrijane Lazić, izašao je na groblje da bi posetio večnu kuću mezimice i zapalio sveću za pokoj duše.
Nebojša je potresan prizor sa groblja podelio na Instagram profilu. Iako je prošlo dve godine od tragedije u Dubaiju, bol oca ne jevanjva.
Prijatelji neutešni: "I dalje ne verujemo da te nema!"
Ispod objave su se nizale poruke saučešća i podrške, a komentari prijatelja i kolega najbolje pokazuju koliki je trag Andrijana ostavila.
- Srećo naša lepa, anđele milog lica, nikada te nećemo zaboraviti. Nebojša, budi jak, ona te gleda sa boljeg mesta - glasio je samo jedan od mnogobrojnih komentara koji kidaju srce.
Prijatelji, koji i danas ne mogu da se pomire s činjenicom da Andrijana više nije među živima, ističu da bol ne prolazi i da svaka poseta njenom grobu otvara nove rane.
Podsetimo, Andrijana Lazić nastradala je u januaru 2024. nakon pada sa 24. sprata zgrade u Dubaiju, a ostavila je dve pesme, koje su postale veliki hitovi, ali i neutešnu porodicu, koja svakog dana, a posebno na Zadušnice, čuva uspomenu na nju.
