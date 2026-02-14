Slušaj vest

Na današnji dan, 14. februara 2026, kada pravoslavni vernici obeležavaju Zimske zadušnice, tuga u domu porodice Lazić iz Bijeljine ne prestaje da jenjava. Nebojša Lazić, otac tragično nastradale pevačice Andrijane Lazić, izašao je na groblje da bi posetio večnu kuću mezimice i zapalio sveću za pokoj duše.

Nebojša je potresan prizor sa groblja podelio na Instagram profilu. Iako je prošlo dve godine od tragedije u Dubaiju, bol oca ne jevanjva. 

Andrijana Lazić
Andrijana Lazić Foto: Printscreen/Instagram

Prijatelji neutešni: "I dalje ne verujemo da te nema!"

Ispod objave su se nizale poruke saučešća i podrške, a komentari prijatelja i kolega najbolje pokazuju koliki je trag Andrijana ostavila. 
- Srećo naša lepa, anđele milog lica, nikada te nećemo zaboraviti. Nebojša, budi jak, ona te gleda sa boljeg mesta - glasio je samo jedan od mnogobrojnih komentara koji kidaju srce.

3792724-41766437317689603736169456869248010981811241n-edit-copy.jpg
Foto: Printscreen

Prijatelji, koji i danas ne mogu da se pomire s činjenicom da Andrijana više nije među živima, ističu da bol ne prolazi i da svaka poseta njenom grobu otvara nove rane.

Podsetimo, Andrijana Lazić nastradala je u januaru 2024. nakon pada sa 24. sprata zgrade u Dubaiju, a ostavila je dve pesme, koje su postale veliki hitovi, ali i neutešnu porodicu, koja svakog dana, a posebno na Zadušnice, čuva uspomenu na nju.

