Slušaj vest

Goga Sekulić danas se oprašta od svoje majke Nade Sekulić.

Na groblju u Sremčici došli su Gogini najbliži prijatelji i članovi porodice, kako bi Nadu ispratili na večni počinak.

Sahrana

Gogin otac stigao je prvi na groblje, a za njim i pevačica sa bivšim suprugom Urošem koji je nosio veliki buket cveća.

Sekulićeva je na sahranu došla sva u crnom, a lice su joj prekrivale velike naočare.

1/6 Vidi galeriju Sahrana majke Goge Sekulić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Prvo oglašavanje

Goga se nakon majčine smrti oglasila na Instagramu oglasila, objavila zajedničku fotografiju i napisala potresne reči.

- Majko...ne mogu to podneti i ne želim verovati - napisala je ona na Instagramu, uz emotikon slomljenog srca.

1/10 Vidi galeriju Goga Sekulić Foto: Privatna arhiva

O roditeljima

Goga je nedavno evocirala uspomene, te se prisetila detinjstva i vaspitanja svojih roditelja.

- Kada sam ja bila dete i devojka, moji roditelji su bili strožiji. Patrijahalno vaspitani, tada se znao neki red, iako nam je u tom trenutku možda sve izgledalo previše. Ljudi ne shvataju da moje roditelje ne zanima, ja sam javna ličnost za sebe, za svoju karijeru, za njih sam ćerka i pravila moraju da se poštuju. Da obrukaš oca ili majku to je sramota - govorila je Goga za TV Adria.

kurir/blic