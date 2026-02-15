Slušaj vest

Dara Bubamara danas uživa u luksuznom životu, ali nije oduvek bilo tako.

Pevačica, koja u svom vlasništvu ima nekoliko nekretnina, odrasla je u skromnim uslovima, u malom stanu s roditeljima i bratom u novosadskom naselju Satelit.

"Ovde je počela da peva"

Ekipa Kurira jednom prilikom posetila je ovaj kraj, gde je porazgovarala s Darinim nekadašnjim komšijama.

Nažalost, neki više nisu među živima, a neki su se doselili nakon Darinog odlaska. Ipak, i oni znaju da je tu tokom detinjstva živela poznata pevačica.

Ipak, uspeli smo da pronađemo neke starije komšije koje se sećaju Bubamare. Oni kažu da je velika Dara ista kao ona koja je bila kao devojčica po ponašanju i karakteru.

- Da, Dara je živela ovde. Šta da vam kažem, luda i vrcava je bila, baš kao i sada. Pamtim je kao malu crnu devojčicu koja je često vikala na ostale devojčice zato što nisu znale da pevaju. Evo, vidite onu livadu, tu ih sve skupi, pa kao organizuje neko takmičenje. Ovde je počela da peva, tu su je i zapazili i tako ona ode u zvezde - započela je priču o pevačici njena komšinica iz ulaza pored onoga u kojem se nalazi stan u kojem je Bubamara odrasla.

- Bila je fino dete. I roditelji su joj bili dobri ljudi. Često sam pitala njenu mamu na koga ona tako pevuši, a ona se šalila kako je na nju talentovana, samo ona nije imala sreće da je neko zapazi. Dara nije završila škole kao neka druga deca, ali smo mi ponosni na nju - rekla nam je tada komšinica.

Ovako je pevačica izgledala nekada:

Zgrada u kojoj je živela pevačica je stara i oronula, ulazna vrata su uska. Kraj je poprilično miran. Obilazeći ga, naišli smo na još jednu ženu, koja nam je rekla da nije tu živela u to vreme, ali da zna da je pevačica potekla odatle.

- Znam da je Dara živela ovde. Nisam je srela u ovom kraju jer, kako sam čula, čim su joj roditelji umrli, ona je prodala stan, uzela neke njoj drage stvari iz porodičnog doma i više se nije vraćala. Viđam je često po gradu kako se vozika kolima, s obzirom na to da i dalje živi u Novom Sadu - rekla nam je tada ova mlađa žena, dok je jedna devojčica objasnila da je stan u kojem je živela Dara odmah ispod njenog, ali da je nikada nije videla.

Vozni park od 500.000 evra

Dara Bubamara ne krije da je veliki ljubitelj automobila, a iako ima vozni park od 500.000 evra, tu se ne zaustavlja.

Naime, Dara se s vremena na vreme časti besnom mašinom, a skoro se pisalo i o tome kako njen sin vozi skupocen autom, kojim ga je počastila.

Dara je promenila nekoliko Mercedesa, a poznato je da skoro uvek vozi najnovije modele. Ima ih nekoliko u svojoj kolekciji. Pevačica nema problem sa time da prica o cenama, a nedavno je rekla da sama zarađuje za sebe, te na sebe i voli da potroši.