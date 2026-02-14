Slušaj vest

Goran Bregović i njegova lepa supruga Dženana venčali su se daleke 1993. godine.

Ljubavni par na ludi kamen stao je tek posle rođenja tri ćerkice, Brega je tada zakoračio u petu deceniju života, Dženana je bila na korak do iste, ali su ispoštovali su celu proceduru.

Fotografija sa venčanja

Foto: Printscreen Instagram

U svom stilu i maniru ljubavni par je izgovorio sudbonosno "da", a na fotografiji nisu skidali osmeh sa lica. Ovaj trenutak je obelodanila njihova ćerka koja je okačila sliku na društvenim mrežama povodom majčinog rođendana.

Dženani je bila kuma dugogodišnja prijateljica i prateći vokal Bijelog dugmeta, Amela Sulejmanović, a Goranu Emir Kustirica.

Po pisanju medija Emir i Brega su nakon nekog vremena prekinuli kontakt i prijateljstvo.

Dženana i Brega i biznis partneri

Neosporno je da je Goran Bregović mag i u svetu biznisa i nekretnina podjednako kao i na muzičkoj bini.

Da to nije bio slučaj i da nije pametno iskoristio novac zarađen od muzike, sigurno je da u svom vlasništvu danas ne bi imao tako vredne stanove na top lokacijama u francuskoj metropoli.

Kralj balkanske etno-muzike na svoje ime ima registrovane i tri firme u Parizu, pod zanimljivim nazivima "Tetak", "Tetka" i "Tuke". Njegove pariske nekretnine nalaze se u 10. arondismanu, u ulicama gde prosečno kvadrat košta između 12.000 i 15.000 evra.

Sve rade zajedno

Na adresama u ove dve ulice Bregović sa suprugom Dženanom (devojački Sudžuka) ima prijavljene i tri firme, koje su registrovane za sticanje, vlasništvo, upravljanje svim nekretninama i operacijama koje se mogu odnositi na korporativne svrhe. Firme "Tetka" i "Tuke" imaju sedište u jednoj ulici, dok je "Tetak" na drugoj adresi.

Kako se može proveriti u francuskom registru, u firmi "Tetka" je direktorka supruga Dženana, a partneri su Bregović i ona. Početni kapital je 1.044.000 evra, a u taj iznos je uračunata i vrednost nekretnine, stana na toj adresi. Firma je osnovana 30. juna 2017. godine s rokom trajanja od 99 godina. Osnovna delatnost firme je trgovina nekretninama.

U firmi "Tuke" vlasništvo je podeljeno na pet delova: 20 odsto ima Brega preko sarajevske firme "Tetak", ali i tri puta po 20 odsto zajedno s ćerkama Emom, Unom i Lulom, koju u dokumentaciji zastupa majka Dženana. Bregovićeva supruga kao fizičko lice ima samo 20 odsto. Firma "Tuke" registrovana je 17. decembra 2010. godine. Delatnosti firme su: vlasništvo, sticanje, upravljanje ili iznajmljivanje svim pravnim sredstvima svih izgrađenih ili neizgrađenih zgrada, ruralnih ili urbanih, s ciljem njihove direktne ili nedirektne eksploatacije, putem iznajmljivanja.

Foto: Shutterstock, Damir Dervisagic

Preko te firme uknjižene su tri parcele u Parizu. I u toj firmi menadžerka je Dženana, a partneri su Goran, ona i njihove tri ćerke. Početni kapital u koji spadaju i nekretnine iznosi 861.000 evra.

Posebno je zanimljivo i da je u francuskom trgovačkom registru Goran prijavljen kao srpski državljanin, dok su Dženana i njihove ćerke registrovane s francuskim državljanstvom. U registru je zapisano i kako se par venčao u Ambasadi Srbije i Crne Gore u Parizu 9. septembra 1993.

