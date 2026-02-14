Slušaj vest

Goga Babić, donedavno Gačić, skinula je prezime bivšeg supruga Marka Gačića sa svojih profila na društvenim mrežama i sada je potpisana kao Goga B.

"Nisu sve ljubavi bajka"

Pod tim imenom ona je najavila da izbacuje prvu pesmu posle dugogodišnje pauze, s obzirom na to da se skoro potpuno povukla sa scene dok je bila u desetogodišnjem braku sa kolegom.

Ona je bila posvećena porodici, sada već bivšem partneru i njihovo dvoje dece, ali je nakon vesti o razvodu koja je šokirala čak i njihove prijatelje i kolege, pa onda i javnost, na radost publike očigledno rešila da se ponovo vrati svom poslu.

U svom prvom oglašavanju nakon tišine usled vesti o razvodu, Goga je objavila poruku koja se vrlo tumači i kao njen prvi komentar na temu rastanka od supruga.

- Mani me toga da voliš me k'o Boga... Nisu sve ljubavi bajka... Neke su samo "Loša epizoda" - napisala je Goga, očigledno stihove nove pesme koju većina ljudi već tumači kao autobiografsku posle svega što joj se privatno izdešavalo.

Razvod

Podsetimo, Goga je nakon rastanka od Marka ostala da sa decom živi u domu sa njegovim roditeljima, od kojih je dobila maksimalnu podršku. S druge strane, kako se uveliko priča, Marko ih je napustio i započeo je život sa drugom ženom.

Ona je još uvek sadašnja snajka i ona je s nama u kući. I ona je jedina snajka moja. Ona je rodila meni dva unuka i ona je za nas ikona - rekao je slavni harmonikaš Mikica Gačić kada su ga novinari pozvali za komentar.

