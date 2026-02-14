Slušaj vest

Goga Babić, donedavno Gačić, skinula je prezime bivšeg supruga Marka Gačića sa svojih profila na društvenim mrežama i sada je potpisana kao Goga B.

"Nisu sve ljubavi bajka"

Pod tim imenom ona je najavila da izbacuje prvu pesmu posle dugogodišnje pauze, s obzirom na to da se skoro potpuno povukla sa scene dok je bila u desetogodišnjem braku sa kolegom.

Ona je bila posvećena porodici, sada već bivšem partneru i njihovo dvoje dece, ali je nakon vesti o razvodu koja je šokirala čak i njihove prijatelje i kolege, pa onda i javnost, na radost publike očigledno rešila da se ponovo vrati svom poslu.

Goga Gačić Marko Gačić
Foto: ATA images

U svom prvom oglašavanju nakon tišine usled vesti o razvodu, Goga je objavila poruku koja se vrlo tumači i kao njen prvi komentar na temu rastanka od supruga.

- Mani me toga da voliš me k'o Boga... Nisu sve ljubavi bajka... Neke su samo "Loša epizoda" - napisala je Goga, očigledno stihove nove pesme koju većina ljudi već tumači kao autobiografsku posle svega što joj se privatno izdešavalo.

Razvod

Podsetimo, Goga je nakon rastanka od Marka ostala da sa decom živi u domu sa njegovim roditeljima, od kojih je dobila maksimalnu podršku. S druge strane, kako se uveliko priča, Marko ih je napustio i započeo je život sa drugom ženom.

Goga Gačić Foto: Instagram Screenshot, Printscreen/Instagram, Kurir Televizija

Ona je još uvek sadašnja snajka i ona je s nama u kući. I ona je jedina snajka moja. Ona je rodila meni dva unuka i ona je za nas ikona - rekao je slavni harmonikaš Mikica Gačić kada su ga novinari pozvali za komentar.

kurir/telegraf

Ne propustiteStarsNAKON PROPALOG BRAKA, STIŽE U ELITU Pevač u jeku priče zbog razvoda doneo šok odluku...
StarsGOGA GAČIĆ IMA DEČKA! Razvela se od kolege posle 8 godina, pa odmah našla novu ljubav: Otkriveno ko je on!(FOTO)
20240527-11-17-22goga-gacic--goga-gacic---instagram-photos-and-videos.jpg
StarsKOLEGINICI HTELA DA RASTURI BRAK, PA NJENOM DOŠAO KRAJ Pevačicu nakon razvoda ljubi opasan dasa! Isplivao snimak na kojem su prisni... (FOTO)
Marko Gačić Goga Gačić
Stars"OSTAVIO ŽENU I DECU I OTIŠAO KOD DEVOJKE DA ŽIVI" Isplivale šok tvrdnje o razvodu poznatog para nakon 8 godina - roditelji mu očajni i ljuti
Goga Gačić Marko Gačić

"GOGA GAČIĆ JE U MENI PREPOZNALA PRAVOG PRIJATELJA" Tamara Milutinović potpuno iskreno o svojoj kumi Izvor: Kurir televizija