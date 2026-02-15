Slušaj vest

Voditelj Ognjen Amidžić podelio je sa pratiocima na društvenoj mreži Instagram jednom prilikom uspomenu koja je nastala davne 1979. godine.

Najdraža uspomena iz detinjstva

On je tada imao samo četiri godine, a na fotografiji je u naručju svog pokojnog oca na koga neverovatno liči. Pored njih su njegova majka i sestra, te Amidžić ima vrednu uspomenu srećne porodice.

20240628-10-25-45fotografija-ognjena-amidzica-iz-detinjstva-isti-otac.jpg
Foto: Printskrin/Instagram

Ova fotografija je posebno emotivna zato što na njoj možemo videti Ognjenovog oca, Zorana Amidžića, koji je tragično nastradao 1991. godine na Baniji u Hrvatskoj, dok je obavljao novinarski zadatak sa kolegama.

Tragično nastradao

Podsetimo, na njihov automobil je ispaljeno više od 300 metaka, a do danas nije otkriveno ko je ubio Zorana i njegove kolege.

- U jedan sat posle ponoći policajci su zakucali na naša vrata. Dobili su zadatak od nadređenih da nam jave loše vesti. Saopštili su baš meni. Imao sam samo 16 godina i morao sam da kažem majci i sestri da je tata ubijen - rekao je Ognjen svojevremeno i dodao:

Ognjen Amidžić Foto: Privatna Arhiva

- Nedostaje mi tata i znam da bi moj život bio potpuno drugačiji da se to nije desilo. Bio sam tinejdžer kada se to desilo. Mnogo toga je palo na moja leđa, trudio sam se da majci pomažem koliko sam mogao. Maksimalno se žrtvovala za mene i sestru i zato ću biti večno zahvalan - istakao je Amidžić.

Porodična idila Ognjena i Mine Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

Ostvarila mu se najveća želja

Ognjen i njegova supruga Mina nedavno su dobili ćerkicu Lolu koja je svima ulepšala život.

Voditelj je nekoliko puta istakao da mu je najveća želja da dobije mezimicu, a sada ne krije sreću zbog ostvarene želje, te u svakom trenutku uživa sa Perunom i naslednicom.

kurir/24sedam

pinkrs_slavlje_20092024_0167.JPG
Ognjen Amidžić i Mina Naumović
Božo Dobriša otkriva tajne estrade
Mina Kostić Kasper copy.jpg

