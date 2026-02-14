Slušaj vest

Na Dan zaljubljenih Tropico bend objavio je novu baladu pod nazivom "Polovna roba", čiji tekst govori o emocijama koje ostaju kada se svet utiša. Sa snažnim tekstom tekstopisca Gordane Ćirović i spotom snimljenim u Parizu, ova pesma donosi priču o ljubavi, samoći i iskrenosti prema sebi.

- Na tekst se dugo čekalo, a kada je Gordana Ćirović konačno poslala, odmah smo znali da je to to. Demo snimak je ostao gotovo isti kao i finalni, jer kad smo je prvi put otpevali i shvatili jačinu teksta, svi smo na trenutak zanemeli. To je numera koja je i tehnički i emotivno izuzetno zahtevna i ne dozvoljava automatizam. Svaki put traži potpunu iskrenost - rekao je pevač Aleksandar Cvetković.

- Ideja je došla iz same teme pesme "Polovna roba", koja govori o tome kako je ostati sam, čak i tamo gde se svi zaklinju u ljubav. Pariz je grad ljubavi, ali i grad u kome možeš da se osećaš najusamljenije ako nisi na pravom mestu sa sobom. Hteli smo baš taj kontrast, odnosno lepotu grada i unutrašnju tišinu čoveka koji prolazi kroz njega. Zato Pariz nije bio samo lokacija, nego deo priče. Taj grad za nas predstavlja emociju, umetnost i slobodu. To je grad u kome je normalno biti ranjiv, zamišljen i svoj, i baš zato je bio savršen okvir za ovu priču - otkrio je pevač.

Sale se prisetio i anegdota iz prestonice Francuske, koje će dugo pamtiti.

- Snimali smo do kasno, bez žurbe i pritiska, više smo jurili osećaj nego kadar. Oko ponoći sedeli smo u kafiću na Trokaderu, a konobar nam je prišao i rekao da uđemo unutra da popijemo vino jer zatvaraju. Potpuno neočekivano – kod nas bi nas u tom trenutku verovatno izbacili naglavačke. Taj momenat nam je ostao kao lep, ljudski detalj sa snimanja i baš lepo opisuje ceo duh tog putovanja - rekao je Sale.

Kada je reč o investiciji i da li će se Tropiko bendu isplatiti kroz ovaj projekat, to momcima nije toliko važno, jer kako Sale kaže, sve što rade oni rade srcem.