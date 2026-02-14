Slušaj vest

Na sahranu majke Goge Sekulić, osim članova porodice, stigli i pevačicini dugogodišnji i prijatelji - nekadašnja manekenka i bivša supruga Duška Šarića Ceca Šarić, kao i zlatar Nebojša Bojović.

Na poslednji ispraćaj došli su najbliži prijatelji i rodbina kako bi Nadi odali počast i pružili podršku Gogi u jednim od najtežih trenutaka u njenom životu.

Ceca Šarić na sahrani majke Goge Sekulić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Prvi je na groblje stigao Gogin otac, a nedugo potom i sama pevačica sa bivšim suprugom Urošem Domanovićem, koji je nosio veliki buket cveća. Goga je bila odevena u crno, sa velikim tamnim naočarima na licu, vidno slomljena i neutešna.

Dala potresnu čitulju

Goga Sekulić oprostila se od majke Nade potresnom čituljom, u kojoj je obavestila rodbinu, prijatelje i sve koji su je poznavali o datumu i mestu sahrane.

Kurir.rs/Informer

Ne propustiteStarsSAHRANA MAJKE GOGE SEKULIĆ: Pevačica u crnini stigla na groblje, a bivši muž se ne odvaja od nje
goga.jpg
StarsGOGA SEKULIĆ OBJAVILA ČITULJU Oprostila se od majke Nade potresnim rečima: Voljeni nikada ne umiru
Goga Sekulić.jpg
StarsUMRLA MAJKA GOGE SEKULIĆ Pevačica objavila potresnu poruku: "Ne mogu to podneti i ne mogu verovati"
Goga Sekulić (4).jpeg
Stars(FOTO) OD MALDIVA DO SKIJALIŠTA U ITALIJI: Evo kako dame sa estrade uživaju u hladnim danima
Dara Bubamara u Dubaiju