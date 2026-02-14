Slušaj vest

Na sahranu majke Goge Sekulić, osim članova porodice, stigli i pevačicini dugogodišnji i prijatelji - nekadašnja manekenka i bivša supruga Duška Šarića Ceca Šarić, kao i zlatar Nebojša Bojović.

Na poslednji ispraćaj došli su najbliži prijatelji i rodbina kako bi Nadi odali počast i pružili podršku Gogi u jednim od najtežih trenutaka u njenom životu.

1/8 Vidi galeriju Ceca Šarić na sahrani majke Goge Sekulić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Prvi je na groblje stigao Gogin otac, a nedugo potom i sama pevačica sa bivšim suprugom Urošem Domanovićem, koji je nosio veliki buket cveća. Goga je bila odevena u crno, sa velikim tamnim naočarima na licu, vidno slomljena i neutešna.

Dala potresnu čitulju

Goga Sekulić oprostila se od majke Nade potresnom čituljom, u kojoj je obavestila rodbinu, prijatelje i sve koji su je poznavali o datumu i mestu sahrane.