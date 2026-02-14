Slušaj vest

Poznate dame sa estrade mnogo rade na svom fizičkom izgledu, a neke od njih izgledaju dosta mlađe nego što imaju godina.

Lepota, nega, trening i izazovni stajlinzi samo su jedan od razloga zbog kojeg izgledaju kao devojčice iako krštenica govori potpuno drugačije.

Foto: Printskrin/Instagram

Lepa Brena odavno je prešla 50. godinu, a mnoge devojke joj zavide na dugim nogama i zgodnom telu.

1/7 Vidi galeriju POZNATE DAME ZA KOJE NIKADA NE BISTE REKLI DA IMAJU VIŠE OD 50 GODINA: Lepe i zgodne, a neke od njih gaze i 7. deceniju (FOTO) Foto: ATA images, Amir Hamzagić/ATAImages, Nenad Kostić

Harala je bivšom Jugoslavijom, a njen besprekoran izgled i danas mami uzdahe.

1/7 Vidi galeriju POZNATE DAME ZA KOJE NIKADA NE BISTE REKLI DA IMAJU VIŠE OD 50 GODINA: Lepe i zgodne, a neke od njih gaze i 7. deceniju (FOTO) Foto: Printscreen, Nemanja Nikolić

Pevačica poznata kao "Plavi Haos", bila je jedna od najatraktivnijih kada se pojavila na estradi. Araktivna plavuša ni danas ne zaostaje kada je lepota u pitanju, a niko ne bi rekao da je prešla 50. godinu.

Modna kreatorka važi za ženu kojoj je odavno stalo vreme, a godinama ne menja svoj izgled. I dalje je u top formi, a jedna je od retkih koja uživa u ljubavi sa 35 godina mlađim muškarcem.

1/9 Vidi galeriju POZNATE DAME ZA KOJE NIKADA NE BISTE REKLI DA IMAJU VIŠE OD 50 GODINA: Lepe i zgodne, a neke od njih gaze i 7. deceniju (FOTO) Foto: Petar đorđević

Pevačica je važila za jednu od najlepših, a i kada se povukla sa javne scene njena lepota je bila tema. Nakon nekoliko godina svoju ljubičastu kosu po kojoj je bila prepoznatljiva ofarbala je u crno, a javnost je bila oduševljena.

1/9 Vidi galeriju POZNATE DAME ZA KOJE NIKADA NE BISTE REKLI DA IMAJU VIŠE OD 50 GODINA: Lepe i zgodne, a neke od njih gaze i 7. deceniju (FOTO) Foto: Printskrin/jutjub, Printskrin Youtube

Glumica koju ćesto nazivaju vanvremenskom lepoticom godinama izgleda gotovo isto. Na društvenim mrežama njene fotografije iz "nekad i sad" kolekcije postale su viralne, a ona i dalje pleni svojom pojavom.

1/6 Vidi galeriju Lidija Vukićević Foto: Privatna arhiva, Kurir Televizija, Privatna Arhiva

Kovrdžava kosa i vitka linija su i dalje njen zaštitni znak.

U vreme devedesetih nosila je titulu pevačice sa najdužim nogama, a osmeh je ono po čemu je takođe uvek prepoznatljiva. Danas Sneki izgleda isto, a vitka linija je i dalje njen glavni adut kada je pojava u pitanju.

1/7 Vidi galeriju POZNATE DAME ZA KOJE NIKADA NE BISTE REKLI DA IMAJU VIŠE OD 50 GODINA: Lepe i zgodne, a neke od njih gaze i 7. deceniju (FOTO) Foto: Ana Paunković, Damir Dervišagić

Pevačica koja gazi sedmu deceniju a izgleda bar dve mlađe svakako je Neda Ukraden. Od kako se pojavila na muzičkoj sceni plenila je lepotom, a ni danas se situacija nije mnogo promenila. Neretko je viđamo u provokativnim izdanjima a ni slike u kupaćim kostimima joj nisu strane.

1/7 Vidi galeriju POZNATE DAME ZA KOJE NIKADA NE BISTE REKLI DA IMAJU VIŠE OD 50 GODINA: Lepe i zgodne, a neke od njih gaze i 7. deceniju (FOTO) Foto: Privatna Arhiva, Kurir Televizija, Promo

Pevačica koja i danas na pragu sedme decenije važi za zavodnicu nekada je bez problema lomila muška srca. Danas osvaja vitkom figurom, osmehom ali i mladalačkim duhom koji oduševljava njene fanove.

1/14 Vidi galeriju Zlata Petrović Nekad Foto: Printscreen, printscreen YT, Printscreen/Instagram

Bonus video: