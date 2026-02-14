IZGLEDAJU KAO BOMBE, A ODAVNO SU IMALE 50 GODINA! Ove dame važe za prave lepotice, a neke od njih gaze i 7. deceniju (FOTO)
Poznate dame sa estrade mnogo rade na svom fizičkom izgledu, a neke od njih izgledaju dosta mlađe nego što imaju godina.
Lepota, nega, trening i izazovni stajlinzi samo su jedan od razloga zbog kojeg izgledaju kao devojčice iako krštenica govori potpuno drugačije.
Lepa Brena odavno je prešla 50. godinu, a mnoge devojke joj zavide na dugim nogama i zgodnom telu.
Harala je bivšom Jugoslavijom, a njen besprekoran izgled i danas mami uzdahe.
Pevačica poznata kao "Plavi Haos", bila je jedna od najatraktivnijih kada se pojavila na estradi. Araktivna plavuša ni danas ne zaostaje kada je lepota u pitanju, a niko ne bi rekao da je prešla 50. godinu.
Modna kreatorka važi za ženu kojoj je odavno stalo vreme, a godinama ne menja svoj izgled. I dalje je u top formi, a jedna je od retkih koja uživa u ljubavi sa 35 godina mlađim muškarcem.
Pevačica je važila za jednu od najlepših, a i kada se povukla sa javne scene njena lepota je bila tema. Nakon nekoliko godina svoju ljubičastu kosu po kojoj je bila prepoznatljiva ofarbala je u crno, a javnost je bila oduševljena.
Glumica koju ćesto nazivaju vanvremenskom lepoticom godinama izgleda gotovo isto. Na društvenim mrežama njene fotografije iz "nekad i sad" kolekcije postale su viralne, a ona i dalje pleni svojom pojavom.
Kovrdžava kosa i vitka linija su i dalje njen zaštitni znak.
U vreme devedesetih nosila je titulu pevačice sa najdužim nogama, a osmeh je ono po čemu je takođe uvek prepoznatljiva. Danas Sneki izgleda isto, a vitka linija je i dalje njen glavni adut kada je pojava u pitanju.
Pevačica koja gazi sedmu deceniju a izgleda bar dve mlađe svakako je Neda Ukraden. Od kako se pojavila na muzičkoj sceni plenila je lepotom, a ni danas se situacija nije mnogo promenila. Neretko je viđamo u provokativnim izdanjima a ni slike u kupaćim kostimima joj nisu strane.
Pevačica koja i danas na pragu sedme decenije važi za zavodnicu nekada je bez problema lomila muška srca. Danas osvaja vitkom figurom, osmehom ali i mladalačkim duhom koji oduševljava njene fanove.
Bonus video: