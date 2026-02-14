Slušaj vest

Robot Toša ušao je u Belu kuću kako bi sa učesnicima Elite porazgovarao poodom dana zaljubljenih.

- Uzmi od mene medu - rekao je Uroš.

- Ne. Ne želim - kazao je Bora.

- Tošo, on od mene ne želi da uzme medu - rekao je Uroš.

- Zbog čega ne želiš? - upitao je Toša.

- Ne želim od njega da uzmem medveda - rekao je Bora.

Nastavila konverzacija

Miki Dudić, Bora Santana i Rada Todorović  Foto: Printscreen YouTube

- Kad smo se ljubili, tad ti je odgovaralo - kazao je Uroš.

- Jesmo, kako nismo, na žvaku smo se ljubili. Idi, ne pravi cirkus - rekao je Bora.

- Ti si cirkus, ajde mrš - rekao je Uroš.

- Da li si iznenadio Anastasiju? - upitao je Toša.

- Jesam, ali više nismo zajedno. Ne želim da budem sa njom. Ne privlači me kao pre, polupana je. Ona je klinka, nije neko za koga se treba boriti, da se razumemo. Loše stvari su se desile, Matora me je tužila - kazao je Bora.

Ne propustiteStars"ANITA STANOJLOVIĆ NEMA NI DINARA IAKO JE POBEDILA U RIJALITIJU!" Bora Santana razvezao jezik o starleti: Bila je udata za...
elita-zadruga-15072024-0410.jpg
Rijaliti"BILE SU TU NEKE ZADRUGARKE" Oglasili se voditelj i Bora Santana posle tvrdnji da su ORGIJALI s Milicom! A njemu baš neprijatno
desniz.jpg
Stars"BILO JE PRIČE DA SAM KOCKAR, PIJANDURA, ČAK I NARKOMAN" Prvo oglašavanje Bore Santane o razvodu sa Milicom: Osedeo sam, mnogo mi je teško...
boraa.jpg
Stars"BORA BI TO VOLEO, JEDINO DA MI PLATE, PA DA ME SNIMAJU" Rijaliti par objavio NEREALNE vesti: Voleo bih to da imamo ZBOG NAS!
screenshot-2.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP584 07.02.2026. Izvor: Kurir TV