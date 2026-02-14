Slušaj vest

Tea Tairović kojoj mnogi predviđaju blistavu karijeru iako radi i snima, nastupa i gradi popularnost vrtoglavom brzinom nije zanemarila svoj privatan život.

Da balansira je teško, i sama priznaje ali ljubav prema muzici, životu i suprugu ne može da se meri kako bi postavila prioritete.

Jer za nju, sve su to prioriteti. Na tronu ovih ljubavi je tesno, ali ih balans održava i povezuje.

Uživa u ljubavi

U aprilu se navršava godinu dana kako je u braku sa Ivanom. Intimno slavlje, skriveno od javnosti i potpisan papir nisu promenili ništa u njihovim životima.

- Osim što je za Ivana i mene to bio jedan od najlepših dana u našem životu koji smo slavili sa najbližim prijateljima i porodicom, moram da kažem da se ništa previše nije promenilo u našem odnosu. Mi smo i pre braka živeli zajedno i naš zajednički život je uveliko funkcionisao sjajno. Samo neka se tako nastavi i ja ću biti prezadovoljna, kaže kroz osmeh Tea.

Viralna izjava za Dan zaljubljenih

Dan zaljubljenih ne može da prođe bez njene izjave, koja je postala viralna, i često se na ovaj praznik ljubavi iznova ponavlja, šeruje i kači, naročito na profilima onih koji su solo.

Naime, u jeku priča o Danu zaljubljeni, pevačica je pre par godina davala intervju i na pitanje kako je provela i sa kim taj dan, odgovorila začuđeno:

Kada je bio Dan zaljubljenih?, na odgovor novinara, ona je samo prokomentarisala: Pa lepo”. To je izazvalo opšti smeh, a video se i danas gleda.

I Tei je smešan.

- Bio je to jedan spontani i smešan odgovor koji i danas mnogi kače uoči 14. februara, a kada sam ja bila u toj nekoj životnoj fazi kada me je baš bilo briga za sve. Svakako, za mene je ljubav veoma važna stvar u mom životu i u njoj nalazim inspiraciju za mnoge stvari, ponajviše za muziku koju stvaram. Ja ću ove godine Dan zaljubljenih provesti radno sa svojom publikom, ali tu će biti, naravno, i Ivan, moja najveća podrška u svemu.

Odmarali se na Maldivima

Bračni par je nedavno uživao na Maldivima, a pevačica se pohvalila koliko je pocrnela na putovanju.

Ona je na aerodrom stigla u luksuznoj bundi sa leopard printom, crnim čizmama i tobricom koja se savršeno slagala sa njenim autfitom.

Tea je ponosno pokazala svoj ten nakon odmora na Maldivima.

- Nisam se ja pržila džaba. Pocrnela sam. Napunila sam baterije, moglo je još malo - rekla je Tea kroz osmeh.

