Emir Habibović se vratio svakodnevnim poslovnim obavezama, a tempo rada nastavljen je punom parom pred veliki koncert koji će biti održan u Sava Centru, 17. februara 2026. godine, u čast pokojnog Šabana Šaulića.

– Radi se punom snagom pred koncert posvećen Šabanu Šauliću – rekao je Emir, koji se sa velikim emocijama prisetio druženja sa legendarnim pevačem.

Šaban je voleo da mu Emir peva ove pesme Foto: Privatna arhiva

– Šaban je bio jedan jedini. Nikada se više neće pojaviti takva pevačka i ljudska veličina. Bez razmišljanja sam prihvatio poziv da učestvujem na ovom koncertu. Neizmerno sam ga voleo i poštovao, kao i on mene. Voleo je da mu pevam, viđali smo se privatno ponedeljkom i utorkom, pevali, šalili se… Rado je slušao i moje, ali i svoje pesme u mom izvođenju – ispričao je Emir, koji nije krio emocije.

– Nadam se da ću sve izneti kako treba. Na prethodnom koncertu nije bilo lako, bilo je izuzetno emotivno, ali publika mi je mnogo pomogla – dodao je on.

Pesme koje je izveo dirnule su sve u prostoriji, a numere „Kad sam pošo Cveto“ i „Dva galeba bela“ izazvale su posebne emocije.

Podsetimo, u organizaciji „Fondacije Šaban Šaulić“, 17. februara 2026. godine u Sava centru biće održan humanitarni koncert u čast jednog od najvećih muzičkih umetnika sa ovih prostora. Vođena njegovom umetnošću i ogromnom ljubavlju prema muzici, porodica Šaulić pokrenula je Fondaciju koja nosi njegovo ime, sa ciljem da pruži pomoć i podršku mladim i talentovanim umetnicima.

Sva sredstva prikupljena od prodaje ulaznica biće namenjena školovanju i usavršavanju mladih muzičkih talenata.

Na ovoj posebnoj večeri nastupiće: Nermin Handžić, Emir Habibović, Snežana Đurišić, Beki Bekić, Ilda Šaulić, Marija Šerifović i Aleksandra Prijović, uz pratnju Aleksandra Sofronijevića i njegovog orkestra.

