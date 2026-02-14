Slušaj vest

Toma Panić već godinama je menadžer supruzi Nadeždi Biljić i zajedno sa njom radi na njenoj pevačkoj karijeri.

Više puta se u medijima spekulisalo da joj uzima novac i da taj posao obavlja samo kako bi je koristio zbog popularnosti i para, a Panić je prošle godine rešio da prvi put za Kurir u emisiji "1na1" odgovori svim zlim jezicima i otkrije istinu o finansijama ali i brutalnoj borbi na estradi.

"Ne znam odakle ljudima da ja nemam"

- Ne tangiraju me komentari uopšte. Prenose mi ljudi sve i svašta. Ne znam otkud ljudima da ja nemam nešto i ko me je predstavio tako. Neki učesnici u rijalitiju, koliko znam, nemaju ni svoj auto... Ja sam neko ko je od starta imao i svoj auto i svoj dom, kuća u Svilajncu je na moje ime. Ne znam odakle ljudima da ja nemam?! Ja nisam ni buržuj, ni milioner, ćao! Ja se nikada tako nisam ni predstavljao... Ali odatle je potekla priča da ja njoj uzimam, jer navodno nemam... - govorio je Toma i dodao:

- Dešavalo se da je jedan menadžer, imao je već mušku pevačku zvezdu, dok je žensku hteo da skloni. Rekao mi je da će tu pevačicu baciti u stranu, kako bi Nadežda nastupila uz tog pevača... Naravno da nismo pristali. Taman posla, karma je čudo. U životu ne bih uradio tako nešto, da sklanjamo nekoga zbog Nadežde, pa to su u njoj radili... Zbog nekih okolnosti, Nadežda nema hit, a kada se to desi biće na tronu, to je ono malo što joj fali. Ljudi koji treba da rade pesmu kažu za sebe da su umetnici, a traže kaparu 1.000 evra, to nije problem, ali da pesma bar bude gotova, a ne da čekamo po nekoliko meseci. Želim da znam šta plaćam. Ali postoje prioriteti, nekome mora album da se uradi odmah, a neko može da čeka do iznemoglosti. Hvala svim ljudima koji su bili direktni i rekli mi odmah da nešto ne može i zašto... - govorio je Panić, te se osvrnuo na lošu letnju sezonu u Crnoj Gori o kojoj je brujala domaća javnost:

- Ne znam zašto je naša estrada skoncentrisana samo na Crnu Goru, postoji i Hrvatska, postoji i Italija... Naših ljudi ima na svim stranama sveta. Naši ljudi ne rade svoj posao... Mi nemamo svetski poznate zvezde, nećemo pričati o pevačicama koje su radile revije, nemam ništa protiv nje, ali i ja sam bio Armanijev model pa nisam toliko svetski poznat. Neću da pričam o Nadeždi, da ne bude da hvalim svoje, ali gde je maestralna Bojana Stamenov, koja je naša srpska Adel?! Kod Bojana nema prostora i ne živi od pevanja, gaji kokoške u Subotici. Šta je sa malom Darijom Vračević iz Pinkovih Zvezdica?! Devojčica je neverovatan talenat... Ja to jako duboko vidim... Talenat kao Nadežda je u plićaku zbog nečije neprespavane noći sa nekom od njih...

"Muzika je postala biznis"

- Danas se svelo na kombinaciju, muzika je postala biznis. Mislim da je mnogo loše vreme i nikada teže nije bilo. Ne bih da sutra imam problem, ali moram da kažem, Baja Mali Knindža za mene nije nikakav pevač, ali ljudi ga vole, napunio je Tašmajdan, niko ga spomenuo nije... I pevači su tu delimično krivi, ne samo menadžeri, uvek im je malo... - govorio je Panić.

Estrada

Toma je govorio i o estradi i koncertima.

- Mi nemamo koncerte kao nekada što je bilo. U celoj bivšoj Jugoslaviji za sedam meseci izašlo je 16.000 pesama i izbačeno ja Jutjubu. Kako je moguće da pored toga postoje dva tri pevača?! Neko izvrsno radi svoj posao... To ne znači da ga ja ne radim kako treba, već da su svi ostali nemoćni jer nemaju nekoga pored sebe... Mnoge stvari nisu do mene, ja ne znam da pravim pesme, od svih današnjih menadžera to niko ne radi. Nama je bilo u planu da Nadežda izbaci tri pesme do sada i da zakažemo MTS dvoranu, ali sada to ne mogu. Ze*nuli su nas... Ja nisam izbacio na jake kanale njenu pesmu, nego na njen Jutjub od nula pratilaca, pa smo gradili vremenom sve zajedno ... - pričao je Panić i otkrio da je njegova supruga više puta poželela da napusti muziku:

- Nadežda je htela da odustane mnogo puta do sada, nije joj pojmljivo da neke pevačice sa takvim glasovnim mogućnostima daleko doguraju... Za pet godina ili više Nadeždu vidim kao najvećeg vokala u Srbiji i regionu... Ja smatram da smo uspeli, svakako smo uspeli. Izbacili smo od kad je sa mnom 3 pesme, a to niko nije sa njom za 15 godina karijere. Imamo zlatno dete, uspeli smo, što nismo... Jutjub joj donosi neki novac, sve što je digitala, produkcija, sve je na njeno ime... Da se rastanemo jednog dana, ja od toga nemam ništa... Ponavljam, lako je uzeti gotovog pevača, hajde ti uzmi nekoga sa kim treba da radiš...

Koncert za pamćenje

Nadežda Biljić nedavno je doživela jedan od najemotivnijih trenutaka u svojoj karijeri – održala je prvi koncert u rodnom Valjevu, pred publikom koja ju je dočekala ovacijama i snažnim aplauzima.

Posebnu težinu ovom nastupu dala je činjenica da je koncert posvetila suprugu Tomi Paniću, koji baš taj dan slavio rođendan.

