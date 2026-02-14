Slušaj vest

Tanja Savić sinoć je Dan zaljubljenih dočekala zajedno sa publikom i priredila emotivno je nezaboravno veče.

Hala u kojoj je nastupila bila je ispunjena do poslednjeg mesta, a publika je od prvih taktova pevala uglas sa njom, stvarajući posebnu, romantičnu atmosferu.

Energija, ljubav i snažna povezanost sa fanovima obeležili su koncert koji će se dugo pamtiti.

Nakon nastupa, Tanja se oglasila na društvenim mrežama i svima čestitala praznik ljubavi porukom:

„Srećan vam Dan zaljubljenih i da uvek bude tako, ne samo danas” napisala je Tanja, a i na ovom nastupu kao i na svakom do sada pored nje bio je partner Muki.

Video pogledajte u nastavku teksta:

Pogledajte dodatni snimak: