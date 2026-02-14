Stars
SPEKTAKL NA POMOLU! „HYPE ZVEZDE“ USKORO: Zvuk nove generacije stiže na velika vrata!
Velika muzička priča je pred vratima! Novo takmičenje „Hype zvezde“ uskoro počinje, a u studiju Hype produkcije već uveliko traju pripreme za spektakl koji će doneti potpuno novu energiju na domaćoj muzičkoj sceni.
Vlasnik Hype produkcije i televizije, Saša Mirković, jasno je poručio:
„Hype zvezde uskoro, zvuk nove generacije! Vidimo se, vrlo brzo.“
Studio se transformiše iz dana u dan, postavlja se moderna scena, rasveta svetskog nivoa, ozvučenje vrhunske produkcije, a tim stručnjaka radi punom parom kako bi sve bilo spremno za start koji se sa nestrpljenjem očekuje.
„Hype zvezde“ neće biti samo još jedno muzičko takmičenje, već platforma za mlade, talentovane izvođače koji donose svežinu, autentičnost i hrabrost da pomere granice.
