Velika muzička priča je pred vratima! Novo takmičenje „Hype zvezde“ uskoro počinje, a u studiju Hype produkcije već uveliko traju pripreme za spektakl koji će doneti potpuno novu energiju na domaćoj muzičkoj sceni.

Vlasnik Hype produkcije i televizije, Saša Mirković, jasno je poručio:

„Hype zvezde uskoro, zvuk nove generacije! Vidimo se, vrlo brzo.“

Studio se transformiše iz dana u dan, postavlja se moderna scena, rasveta svetskog nivoa, ozvučenje vrhunske produkcije, a tim stručnjaka radi punom parom kako bi sve bilo spremno za start koji se sa nestrpljenjem očekuje.