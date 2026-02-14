Slušaj vest

Estradni par, Joca Stefanović i Iva Bojanović nedavno su stali na "ludi kamen", a potom su i otkrili da čekaju prinovu. Njih dvoje su sada gostovali u emisiji kod Sanje Marinković, a ona je tom prilikom ustala i pokazala trudnički stomak u haljini pripijenoj uz telo.

Joca je na samom početku emisije otkrio da li ima tremu od toga što će se sada ostvariti u ulozi oca.

- Tremu?! Nemam tremu, smatram da je uloga svakog muškarca da bude otac i da nekako svoju decu izvede na pravi put - rekao je Joca.

Iva je u 7. mesecu

Nakon ovoga, Sanja je zamolila Ivu da pokaže svoju vitku figuru koju ima u sedmom mesecu trudnoće, a koja je oduševila sve.

U daljem toku emisije, Joca i Iva progovorili su o detaljima svog odnosa, otkrivši mane i vrline jedno drugoga.

- Ja sam to nekoliko puta rekla, pristala sam da se udam jer volim tog čoveka i spremna sam da provedem ceo život sa njim. Volim njegovo biće, volim kako se ponaša, kakva je osoba, kako priča...Prepoznala sam u njemu nešto najpitomije. Rekla sam da se njegovo biće samo voli, ima dobru dušu. Sigurnost i sve i to što je prihvatio mene i moju decu, a to nije jednostavno - rekla je Iva.

- Joco, šta je najlepše u vašem zajedničkom životu kada se kamere ugase - pitala je Sanja.

- To je trenutak naše bliskosti koju ne zanemarujemo, ne prođe jutro da se ne zagrlimo, pa tek onda otvorimo oči. Žena je onako, stub porodice, jedne stabilne porodice i sposobnost žene da tera muškarca da stvori u sebi potrebu da se menja na bolje zbog te žene je nešto što čini zajednički život - rekao je Joca.

Uskoro prave svadbu

Iva Bojanović i Joca Stefanović su u razgovoru za "Blic" sa ushićenjem pričali kako je izgledao njihov dan za pamćenje, te otkrili da će gala svadbeno slavlje napraviti u septembru.

- Ništa se nije promenilo osim što smo se obećali jedno drugome pred Bogom, to je nama bilo najbitnije, kruna svega što smo prošli i što ćemo proći je to što smo stali i pred Bogom rekao “da”. Mnogo mi je bila lepa, pogotovo kad je stavila tu krunu, prava kraljica - rekao je Jovan sa osmehom u licu i dodao da venčanje nije bilo u tajnosti obavljeno, već samo intimno, u krugu najmilijih:

- Ako uzimamo termin tajnost, onda smo u tom smislu bili tajnoviti, za razliku od nekih kolega koji jedva čekaju da objave bilo šta, gde su šta rade, ovo je bio naš čin za našu porodicu, kumove, najmilije, naravno planiramo veliko slavlje, najverovatnije ćemo svadbu praviti u septembru, ali pre toga ovaj čin nam je bio nabitniji.

