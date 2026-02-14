Slušaj vest

Uoči velikog koncerta u zagrebačkoj Areni, Ana Bekuta nije krila emocije.

Popularna pevačica stigla je u hrvatsku prestonicu spremna za susret sa publikom, ali i sa setom u srcu – jer bi danas obeležila 14 godina ljubavi sa svojim pokojnim partnerom, Milutin Mrkonjić.

„Danas bi nam bila godišnjica. Svaki dan nam je bio kao Dan zaljubljenih. On je bio veliki džentlmen. Ne planiram novu ljubav“, poručila je pevačica, prisetivši se zajedničkih trenutaka sa Mrkom, ne skrivajući koliko joj nedostaje.

U jednom trenutku, emocije su je savladale i pustila je suzu.

Ana Bekuta pred koncert u Zagrebu

O Karleušu i Mrkonjiću

Ana je govorila i o podršci koju joj je u teškim trenucima pružila Jelena Karleuša, istakavši da joj je to mnogo značilo tokom napada kojima je bila izložena.

Iako su se u javnosti pojavile spekulacije o bezbednosti, pevačica je jasno stavila do znanja da ne planira da angažuje obezbeđenje.

Večerašnji koncert u Areni Zagreb biće ispunjen emocijama, ali i muzikom koja je obeležila njenu dugu i uspešnu karijeru. Publika će, nema sumnje, svedočiti večeri za pamćenje – u kojoj će se preplitati ljubav, tuga i zahvalnost.

Ana Bekutanse rastuzila pred koncert Izvor: Kurir

