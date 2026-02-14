Slušaj vest

Uoči velikog koncerta u zagrebačkoj Areni, Ana Bekuta nije krila emocije.

Popularna pevačica stigla je u hrvatsku prestonicu spremna za susret sa publikom, ali i sa setom u srcu – jer bi danas obeležila 14 godina ljubavi sa svojim pokojnim partnerom, Milutin Mrkonjić.

„Danas bi nam bila godišnjica. Svaki dan nam je bio kao Dan zaljubljenih. On je bio veliki džentlmen. Ne planiram novu ljubav“, poručila je pevačica, prisetivši se zajedničkih trenutaka sa Mrkom, ne skrivajući koliko joj nedostaje.

U jednom trenutku, emocije su je savladale i pustila je suzu.

Ana Bekuta pred koncert u Zagrebu Foto: Marko Karović

O Karleušu i Mrkonjiću

Ana je govorila i o podršci koju joj je u teškim trenucima pružila Jelena Karleuša, istakavši da joj je to mnogo značilo tokom napada kojima je bila izložena.

Iako su se u javnosti pojavile spekulacije o bezbednosti, pevačica je jasno stavila do znanja da ne planira da angažuje obezbeđenje.

Večerašnji koncert u Areni Zagreb biće ispunjen emocijama, ali i muzikom koja je obeležila njenu dugu i uspešnu karijeru. Publika će, nema sumnje, svedočiti večeri za pamćenje – u kojoj će se preplitati ljubav, tuga i zahvalnost.

Ana Bekutanse rastuzila pred koncert Izvor: Kurir

Ne propustiteStars"KAKVA SRAMOTA ZA SRPSKI NAROD! STIDITE SE! Karleuša podelila novi snimak napada na Anu Bekutu, žestoko isprozivala blokadere
Jelena Karleuša Ana Bekuta
Stars"BLOKIRALA SAM JE JER JE LOŠE PRIČALA O MENI!" Ovo je istina o odnosu Jelene Karleuše i Ane Bekute: Bila joj gošća na koncertu, a nije sve uvek bilo tako SJAJNO
Jelena Karleuša, Ana Bekuta
StarsESTRADA OVAKO SKIDA KILOGRAME! Uz ove JELOVNIKE pevačice su smršale više od 10 KG, jedna drži strogu DIJETU, a ona ne jede 48 sati
dijeta.jpg
StarsOVE POZNATE LIČNOSTI IŠLE SU U ISTU OSNOVNU ŠKOLU! Njih dve se okumile, bivši muževi ovih pevačica sedeli su u tim klupama
Jelena Karleuša Sindi Janko Tipsarević Igor Kojić Ivana Kukrić

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS 585 14.02.2026. Izvor: Kurir TV