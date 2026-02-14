Slušaj vest

Bračni par koji je tokom 2025. godine doživeo krah svoje ljubavi, Kristina Spalević i Kristijan Golubović, ubrzo su se pomirili, te su sada progovorili o svom odnosu. Kristijan je odmah otkrio da oni nisu venčani, na šta se nadovezala Kristina, obećavši da će to učiniti.

- Ne, mi smo nažalost... - rekao je Kristijan.

- Biće, obećavam - rekla je Kristina.

- Pet godina smo zajedno, dva dečaka, lepota...Na prvom i zadnjem mestu je njena energija, jer je toliko energična. Ja sam duplo stariji od nje, ali se to ne vidi i ne vidi se razlika u godinama jer su naše energije, mi smo kao simbioza. Totalno smo sjedinjeni, kada čujem onaj stereotip: "različitosti se privlače", to nije istina! Ne može, jer ako ja ne volim ovaj buket cveća, a ona ne, mi smo dijametralno suprotni u ukusima, a to nas odaljava, ne zbližava nas - rekao je Kristijan.

- Kristijan je džangrizav, ono što bi ti čovek zamerio na kratko, on je u stanju sat vremena to da priča...Kao vrlinu bih navela nešto što je posebno vezano za njega, što nema veze sa mnom, to je jedino biće u mom životu koje sam upoznala, a da mu ništa nije teško...Ja na njega ne mogu da se naljutim na duže od 10 minuta - rekla je Kristina u emisiji "Magazin In".

- Bili smo svedoci svakog vašeg ludila - rekla je Sanja.

- Sve je već viđeno, posebno ovo leto...Obično bi se očekivalo da se ljulja, ali je sve otišlo na bolje. Totalno se promenilo - rekla je Kristina.

O proslavi rođendana

Kristijan Golubović proslavio je nedavno drugi rođendan sinu, pa se osvrnuo na naslednika, ali i na svoj odnos sa Kristinom Spalević.

Oni su imali turbulencije, ali, kako Kristijan ističe, nastavili su dalje.

- Dve godine naših živaca, našeg truda. Moram da kažem da su mi pre neke stvari smetale, a sada su mi neke stvari normalne, to su mala deca, iskreno. Shvatio sam da najmanje biće na svetu vas nauči nešto novo, dete volite najviše na svetu - rekao je Kristijan prvo o sinu.

