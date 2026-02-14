SIN ANE BEKUTE PRATI KONCERT U DRUŠTVU MISTERIOZNE LEPOTICE! Sve oči uprte u njih, a pevačica početak spektakla posvetila pokojnoj majci (VIDEO)
Dok je Ana Bekuta večeras emotivno nastupala pred publikom u Zagrebu, pažnju prisutnih privukao je i njen sin, koji je koncert pratio iz publike, ali ne sam.
Naime, on se pojavio u društvu nepoznate, izuzetno atraktivne plavuše, sa kojom je tokom večeri bio u bliskom razgovoru. Njih dvoje su zajedno pratili nastup, razmenjivali osmehe i delovali veoma prisno, što je podstaklo na raznorane spekulacije.
Zgodna plavuša privukla je poglede elegantnim izdanjem i svedenim stilom, dok je Bekutin sin bio vidno raspoložen i ponosan dok je iz publike pratio majčin nastup.
Za sada nije poznato ko je misteriozna dama niti da li je u pitanju nova emotivna priča ili bliska prijateljica.
Ana započela emotivno koncert
Ana je početak koncerta posvetila pokojnoj majci, te je sve bilo dodatno emotivnije. Pogledajte kako je to izgledalo:
Pogledajte dodatni snimak: