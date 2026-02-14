Slušaj vest

Dok je Ana Bekuta večeras emotivno nastupala pred publikom u Zagrebu, pažnju prisutnih privukao je i njen sin, koji je koncert pratio iz publike, ali ne sam.

Naime, on se pojavio u društvu nepoznate, izuzetno atraktivne plavuše, sa kojom je tokom večeri bio u bliskom razgovoru. Njih dvoje su zajedno pratili nastup, razmenjivali osmehe i delovali veoma prisno, što je podstaklo na raznorane spekulacije.

Zgodna plavuša privukla je poglede elegantnim izdanjem i svedenim stilom, dok je Bekutin sin bio vidno raspoložen i ponosan dok je iz publike pratio majčin nastup.

Foto: Marko Karović

Za sada nije poznato ko je misteriozna dama niti da li je u pitanju nova emotivna priča ili bliska prijateljica. 

Ana započela emotivno koncert

Ana je početak koncerta posvetila pokojnoj majci, te je sve bilo dodatno emotivnije. Pogledajte kako je to izgledalo:

 Pogledajte dodatni snimak:

