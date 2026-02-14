Slušaj vest

Pevač Bojan Bjelić pojavio se večeras na koncertu jednog pevača u Beogradu. On je na samom početku prokomentarisao estradu, koja se, kako kaže, dosta promenila od njegovog povlačenja sa scene pre 12 godina.

"2014. godine sam se povukao sa estrade i mislio sam da se nikada neću vratiti. Nikada ne reci nikad i posle 12 godina ponovo sam tu, sledi nešto novo od mene, nadam se da ću umeti da plivam posle toliko vremena. Mnogo toga se promenilo na estradi, sve je na drugačijem nivou. Nisam navikao na to, ali je mnogo bolji i direktniji pristup publici" - rekao je Bojan.

Serija uznemirujućih događaja koja je poslednjih dana potresla region, od bacanja bombe na kuću Zdravka Čolića do vesti o otmici pevača Daniela Kajmakoskog, izazvala je pravi talas straha među muzičkim zvezdama, a Bojan Bjelić je sada to prokomentarisao:

"Ovo su stvarno neverovatne stvari koje su se izdešavale, mislim da ne postoji osoba koja može da pomisli da se Zdravku Čoliću nešto tako desi, kao i Danijelu, koji je sjajan pevač i ima neprikosnovenu karijeru. Ne bih rekao da su oni krivi na to, nego da je kriminal na mnogo većem nivou nego što je bio. Kako je opasan za estradu, tako mislim i za sve ostalo" - rekao je Bojan.

1/5 Vidi galeriju Bojan Bjelić ume da odgovori Foto: Privatna arhiva, Printscreen/Instagram

Bojan Bjelić je pre 12 godina otišao u Kanadu

Podsetimo, Bojan Bjelić je pre 12 godina otišao u Kanadu na turneju i ostao je tamo da živi, nedavno se vratio u Srbiju, a nedavno je u jednom intervjuu otkrio zbog čega je odlučio da se povuče sa estrade.

- Bio sam razočaran. Put kojim sam ja prošao od prvog dana, od svoje 17. godine i sve naredne godine, mnogo pesama, ulaganja, truda i energije... Verovao sam da ću jednog dana dostići neki nivo da će mi posao biti lakši. Svako od nas želi da jednog dana koštamo više jer si godinama gradio ime, imidž... Nadao sam se kao i svaki pevač da ću imati ful bend, da ću pevati na boljim mestima, da ću snimati bolje pesme, da promocija pesama neće biti komplikovana. Ja sam se zasitio svega toga - rekao je Bojan Bjelić.

kurir / blic

Pogledajte dodatni snimak: