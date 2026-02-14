Slušaj vest

Pesma "E-75", koju je pevačica Andreana Čekić snimila sa kolegom Dejanom Dekijem Kostićem, brzo je pronašla put do publike, a upravo ta saradnja bila je povod da pevačica poseti našu redakciju i sa nama otvoreno porazgovara.

Sa ponosom u glasu objasnila je kako je do dueta došlo i zbog čega je toliko čekala da ukrsti glasove sa Dejanom, koji stoji iza mnogih njenih hitova.

- Baš sam ponosna na ovu pesmu, dotakla je mnoge duše. Dejan i ja slušamo muziku istim ušima. On je neko u koga imam apsolutno poverenje. Ovo ću prvi put javno da kažem, Dejan se razume u psihologiju nas pevača, tačno zna kakvu će energiju ko preneti kroz pesmu i muziku. Volela bih da se malo više aktivira kada su gostovanja u pitanju, sa tobom bi se baš lepo ispričao, svašta se krije iza današnjih hitova - izjavila je Andreana.

Mediji su pomenuli pevačicu Milicu Todorović i skandal koji je nastao zbog njenog partnera,a ona je stala na stranu koleginice.

- Uz Milicu sam. Ne znam zašto se njen privatni život toliko komentariše, ljudi zapravo ne znaju šta je istina. Čule smo se, čestitala sam joj i mislim da bi svi trebalo da je ostave na miru da se lepo posveti svom sinu Bogdanu. Zamolila bih mnoge da prvo pogledaju u svoje dvorište, pa tek onda da osuđuju druge. To što je veliki deo estrade stao uz nju u ovim trenucima govori dovoljno o tome kakva je ona osoba - rekla je Čekićeva.

