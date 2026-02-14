Slušaj vest

Pevač Aca Lukas objavio je video koji je za kratko vreme izazvao buru na društvenim mrežama, a mnogi su se zapitali da li je u pitanju indirektna prozivka koleginice Severina.

Naime, Lukas se oglasio iz Podgorice, gde je, kako kaže, svratio da se vidi sa prijateljima, a potom izneo tvrdnju koja je mnoge zatekla.

"Prolazim kroz Podgoricu jer sam se video sa nekim prijateljima koji mu kažu da poslednjih dana cela Podgorica priča o tajnoj specijalizovanoj grupi kauboja koji su došli direktno iz Teksasa i hvataju ljude lasom i teraju ih na večerašnji koncert u nekoj sali gde peva velika zvezda, a ovi su kauboji došli jer se nedeljama traži ne karta više nego manje, ja pozivam ljude koji neće uspeti da uđu kod mene na nastup da odu do te sale tamo će ih sigurno primiti."

Aca Lukas isprozivao koleginicu Izvor: Privatna arhiva

On je tokom snimka pomenuo ime sale, odnosno Arene u kojoj večeras nastupa Severina, te sve jasno ukazuje da pevač sarkastično priča o njoj.

Ne propustiteStars"KAŽE DA JE DIKTATURA, A NIJE KADA JE BILA SA 2 SRPSKA MUŽA" Aca Lukas urnisao Severinu: Napravila je budalu od same sebe
Aca Lukas Severina Vučković
Stars"POLA ŽIVOTA SI PROVELA U SRBIJI!" Aca Lukas otkazao duet sa Severinom zbog NJENIH ŠOK IZJAVA, opleo po njoj žestoko: Ovde si bila popularnija nego u Hrvatskoj
Untitled-1.jpg
StarsOVU PESMU JE LUKAS TREBAO DA OTPEVA SA SEVERINOM, ALI SU SE POSVAĐALI! Neću da sarađujem s takvim ljudima! Snimio je s drugom pevačicom, a nudila se i Rozga!
seve.jpg
StarsDRAMA OKO SEVERININOG NASTUPA U SARAJEVU! Lukas poručio da će pevati besplatno: Kolege da prestanu da pljačkaju građane
seve.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

31.01.2026. STARS EP583 PGM Izvor: Kurir TV