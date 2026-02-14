Pevač Aca Lukas objavio je video koji je za kratko vreme izazvao buru na društvenim mrežama, a mnogi su se zapitali da li je u pitanju indirektna prozivka koleginice Severina .

"Prolazim kroz Podgoricu jer sam se video sa nekim prijateljima koji mu kažu da poslednjih dana cela Podgorica priča o tajnoj specijalizovanoj grupi kauboja koji su došli direktno iz Teksasa i hvataju ljude lasom i teraju ih na večerašnji koncert u nekoj sali gde peva velika zvezda, a ovi su kauboji došli jer se nedeljama traži ne karta više nego manje, ja pozivam ljude koji neće uspeti da uđu kod mene na nastup da odu do te sale tamo će ih sigurno primiti."