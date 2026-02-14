Slušaj vest

Ana Bekuta napravila je spektakl večeras u Zagrebu.

Ona je tokom noći uveseljavala narod, a u jednom momentu obradovala je sve svoje fanove iz Hrvatske.

- Kad sam kao devojčica i mlada devojka tek maštala da ću jednog dana biti Ana Bekuta htela sam da pevam kao Gabi Novak i Tereza Kesovija - rekla je pevačica pa nastavila:

- Slušala sam njihove ploče i pesme i od njih sam učila svoj zanat. Uz njih sam maštala o muzici i pesmi, učila kako se peva taj muzički pravac, divila sam se njihovim glasovima i pesmama, sanjarila i sanjala - kaže pa dodaje:

- Večeras slavim 40 godina karijere i jako me raduje što ću pevati one pesme uz koje sam postala ono što danas jesam.Zato je sad vreme za njihove pesme i još neke hitove koje su tih godina moje lepe mladosti stizale iz Zagreba i Dalmacije. Stizale onih dobrih starih vremena... - ovako je Bekuta krenula blok pesama posvećenih kolegama iz Hrvatske.

