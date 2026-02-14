Slušaj vest

Pevač Vlado Georgiev održava večeras koncert pred svojom publikom, a atmosfera je već na nivou uzbuđenja jer je specijalna gošća baš Nataša Bekvalac – pop diva sa kojom Georgiev ima posebnu muzičku i profesionalnu vezu kroz godine.

Poznato je da su njih dvoje sarađivali na početku Natašine karijere kada je Georgiev radio kao producent na njenom prvom albumu, a još danas njihovo dugogodišnje poznanstvo i saradnja često su predmet interesovanja publike i medija.

Svi oduševljeni

Večerašnji koncert je poseban zato što su se mnogi obradovali što ih videli zajedno, izveli su neke od najvećih hitova podsećajući publiku na zajedničke muzičke trenutke iz ranijih godina. Upravo su Nataša i Vlado u nekoliko navrata javno delili bine uz ovacije publike..

