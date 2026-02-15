Slušaj vest

Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, podelio je trenutke sa roditeljima, Jasminom i Miletom, tokom njihovog putovanja ka Grčkoj. Na snimcima koje je objavio vidi se kako porodica uživa u zajedničkom vremenu, a njihova međusobna povezanost privukla je pažnju javnosti.

Dok je Jasmina od početka pružala bezrezervnu podršku sinu, Mile je, prema Bokijevim rečima, teže prihvatao njegov identitet.

Jasmina je uvek bila uz sina, bez obzira na osude javnosti.

- Nisam imala nikakav problem. Ja sam njega sve podržala. Uopšte mi nije bilo teško. Niti ono što je pisalo u novinama, to nije nikad dodirnulo do mene - izjavila je jednom prilikom Bokijeva majka.

Boki je govorio o izazovima koje je njegov otac Mile imao u prihvatanju njegovog identiteta.

- Nije, nije. Nije mom ocu. Nije mogao, naravno, da prihvati to, ja razumem i njega, apsolutno - rekao je Boki, pokazujući razumevanje za očevu borbu sa društvenim normama i očekivanjima.

Otac Mile bio u kućnom pritvoru

Porodica Jovanovski bila je u centru pažnje javnosti, posebno nakon Bokijevog hapšenja u okviru akcije „Reket“. Mile je tada bio u kućnom pritvoru.