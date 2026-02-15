Slušaj vest

Milica Todorović porodila se 3. februara i na svet donela sina Bogdana. Inače, Milica se našla u centru skandala kada je supruga muškarca sa kojim je dobila dete izašla u javnost i obelodanila nepoznate detalje i od tada na mrežama ne prestaju da se prave objave i zbijaju šale na račun pevačice i njenog partnera.

Sada je na Instagramu, na Dan zaljubljenih, na jednoj stranici podeljena objava na kojoj piše: "Srećan Dan zaljubljenih želi ova teta, ljubavnica muža žene oca deteta".

Milica je objavu komentarisala tako što je ostavila nekoliko emotikona koji plaču od smeha.

Milica Todorović Foto: Printscreen/Instagram

Rođenje malog Bogdana slavili do jutra

Na proslavi organizovanoj povodom rođenja malog Bogdana pevala je Katarina Živković, nekadašnja cimerka Milice Todorović.

Kaća je uzela mikrofon i direktno se obratila svojoj Cimi putem video poziva, preko mobilnog koji je držao otac malog Bogdana. Kaća joj je otpevala pesmu “Anđele moj mali” i tom prilikom rasplakala i nju i njega. Najbitnije je da su to bile suze radosnice i da su oni presrećni povodom Bogdanovog dolaska na svet, a slavlje se nastavilo do ranih jutarnjih časova.

Milica Todorović proslava rođenja njenog sina Izvor: MONDO

Miličin partner oženjen

U domaćim medijima se podigla velika prašina nakon što se saznalo da je N. M, partner Milice Todorović, s kojim je prošle nedelje dobila sina, zapravo oženjen.

Pevačica je od početka veze na sve načine pokušavala da zaštiti svog izabranika, ali nakon porođaja joj to nije polazilo za rukom jer se u medijima najpre pojavila njegova fotografija s proslave, a zatim se oglasila njegova zakonita supruga Lj. M. i iznela svoju, inače šokantnu, stranu priče.

1/8 Vidi galeriju Milica Todorović Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

Slomljena i potresena

Podsetimo, nakon veselja povodom rođenja Miličinog deteta oglasila se zakonita žena pevačicinog partnera.

- On je meni rekao da neće da se razvede od mene, on i dalje živi u našoj kući. Sinoć je otišao na tu proslavu, vratio se kući kod mene i legao da spava. Strašno, da ne verujete... Ja sam emocionalno slomljena i potresena. Želim da se razvedem, ali on je rekao da ne želi. Sve me sustiže, ne mogu da se smirim.