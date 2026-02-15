Slušaj vest

Aleksandra Prijović održala je veliki koncert za Dan zaljubljenih u prepunoj dvorani u Ludvigsburgu u Nemačkoj.

Jedna od najvećih zvezda mlađe generacije, zablistala je pred publikom u elegantnom crvenom odelu, a publika je pevala s njom sve vreme uglas njene najveće hitove.

Ipak, Prija je po prvi put tokom svoje karijere, na koncertu doživela ozbiljan peh. Ona se na početku izvođenja pesme “Totalna anestezija”, saplela na bini i pala na kolena.

Aleksandra Prijović pala na bini  Foto: Kurir

Iako je na sekund delovala zbunjena onim što se desilo, Aleksandra je sve ubrzo okrenula na šalu:

- Idemooo… E, nek se i meni desilo ovo! Moralo je i ovo da se desi jednom - rekla je uz osmeh Prija, koja se brzo pridigla i nastavila koncert.

Kako je izgledao Prijin pad i reakcija, pogledajte u nastavku:

Prija pala na bini u Nemačkoj Izvor: Kurir

