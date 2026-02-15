Slušaj vest

Nekadašnja srpska teniserka Tatjana Ječmenica tragično je izgubila život u saobraćajnoj nesreći koja se u petak uveče dogodila na obilaznici kod Beograda.

Nastradala Ječmenica bila je veoma voljena među prijateljima, a jedna od njenih najbliskijih bila je Dragana Bekvalac, sestra pevačice Dragane Bekvalac. Dragana i daje ne može da prihvati činjenicu da je ostala bez Tatjane, s kojom se porodično družila.

Bekvalčeva je i danas na društvenoj mreži Instagram podelila njihovu zajedničku fotogradiju uz reči koje kidaju dušu:

- Toliko mi je teško, Tašoooooo, Volim te. D - napisala je Nataša.

Suprugu se bore za život

Njenom suprugu, Darku Jevtiću, koji je bio sa njom u automobolu, lekari se još bore za život.

On se još uvek nalazi u jedinici intenzivne nege i njegovo stanje je i dalje ozbiljno, potvrđeno je za Kurir.

Prema informacijama pacijent je primljen u životno ugroženom stanju i odmah je priključen na aparate za mehaničku ventilaciju. Lekari su utvrdili da ima krvarenje u predelu mozga na desnoj strani, ali za sada nema potrebe za hitnom operacijom. Njegovo stanje se prati iz sata u sat, a urađena su i kontrolna snimanja koja, prema poslednjim podacima, ne pokazuju pogoršanje.

Pored povrede glave, konstatovani su i teški prelomi dva rebra sa desne strane grudnog koša, i to sa pomeranjem kostiju. Zbog toga je došlo do ozbiljnog oštećenja desnog pluća, kao i do nakupljanja tečnosti u grudnom košu, što dodatno otežava disanje i zahteva stalni medicinski nadzor.