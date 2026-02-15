"POGLEDAJTE PRVO U SVOJE DVORIŠTE" Andreana Čekić o haosu oko oženjenog partnera Milice Todorović: Dovoljno o tome govori kakva je osoba...
Andreana Čekić otvoreno je stala uz koleginicu Milicu Todorović, koja se nedavno porodila i na svet donela dečaka Bogdana, a potom se našla u centru skandala zbog veze sa oženjenim muškarcem, koji je otac njenog deteta.
"Pogledajte u svoje dvorište"
- Uz Milicu sam. Ne znam zašto se njen privatni život toliko komentariše, ljudi zapravo ne znaju šta je istina. Čule smo se, čestitala sam joj i mislim da bi svi trebalo da je ostave na miru da se lepo posveti svom sinu Bogdanu. Zamolila bih mnoge da prvo pogledaju u svoje dvorište, pa tek onda da osuđuju druge. To što je veliki deo estrade stao uz nju u ovim trenucima govori dovoljno o tome kakva je ona osoba - rekla je Čekićeva.
"Ljubav uvek pobeđuje"
Milan Mitrović otvoreno je govorio o Milici Todorović navodeći da je pozvao čim se porodila.
- Čuli smo se, čestitao sam joj. Drago mi je da je sve dobro prošlo i da su srećni i zadovoljni. Želim im zaista da uživaju u najlepšem daru života - rekao je on, a onda otkrio da li poznaje oca njenog deteta:
- Ne poznajem njenog partnera, nismo imali nikakav kontakt. Sa Milicom sam prijatelj 15 godina, ona se dobro nosi sa svime. Ne bih ulazio u privatne detalje, bitno mi je da je srećna i zadovoljna. Sigurna sam da je to ne remeti mnogo i da joj je ljubav koju ima dovoljna da sve to prevaziđe. Ljubav mora da pobedi na kraju, ovakva ili onakva, ljubav uvek pobeđuje - rekao je on.
Dara Bubamara o Milici Todorović
Dara Bubamara otkrila je da je Milici čestitala rođenje naslednika, te poručila da je ne interesuju priče o partneru njene koleginice.
- Čula sam se sa Milicom, čim se porodila, čestitala sam joj, rekla sam joj "da si živa i zdrava, ti i tvoj sin i videćeš šta znači sin", odgovorila mi je "hvala ti ljubavi", ostalo me ne zanima - rekla je Bubamara i dodala:
- Ne želim da ulazim u tuđe živote, ne interesuje me da li je devojka mlađa, momak stariji, ko šta radi. Meni je totalno bezveze, ja da razmišljam sa kim je Milica, da li je oženjen, to je moja draga koleginica koju mnogo volim sa kojom sam se družila, sarađivala. Napokon se ostvarila kao majka, ja sam joj čestitala, presrećna sam zbog je.
Razumem da postoje snažne emocije. Razumem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si pre svega čovek, žena, majka.
Moja stvarnost danas nisu ni price ni nagadjanja, već borba da budem dovoljno jaka da mogu da budem tu za dete. U svoj toj buci, retko ko se zapitao kako sam ja.
Razumeće me žene koje su rađale - jer znaju koliko je to težak, krhak i emotivan period, čak i kada imate mir. A ja ga nisam imala.
Od svoje petnaeste godine sam u javnosti i nikada se nisam skrivala iza laži. Mogla bih danas da kažem mnogo toga. Ali biram da verujem da vreme uvek pokaže šta je istina, a šta laž. I da svaka priča ima i drugu stranu onu koju ću ispričati kada budem spremna.
U ovom trenutku, moj jedini fokus je dete i oporavak. Sve ostalo sve priče, tumačenja i neproverene informacije najiskrenije molim da se zaustave. Ne zbog mene. Već zbog jednog malog života koji tek počinje i koji zaslužuje mir.
Hvala svima koji su pokazali razumevanje, toplinu i ljudskost."
