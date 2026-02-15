Slušaj vest

Severina je na Dan zaljubljenih održala koncert u dvorani u Podgorici, koji je najavljivan već mesecima. Ipak, sudeći po snimcima i komentarima na društvenim mrežama, hrvatska pevačica je u glavnom gradu Crne Gore doživela debakl, pa je u hali koja prima oko 2.500 ljudi, na njen koncert došlo manje od 500 posetilaca.

Kako se i vidi na fotografijama do kojih smo došli, sve tribine su bile prazne, a u donjem delu je imalo još puno puno slobodnog mesta za stajanje.

Pevačica je i pored loše posete, delovala dobro raspoloženo, a u jednom trenutku je i sišla među publiku, što je izazvalo opšte oduševljenje kod malobrojnih devojaka koje su ostale do kraja koncerta u Podgorici.

Lukas predvideo fijasko

Inače, malo pre početka ovog koncerta, Aca Lukas je objavio video iz Podgorice u kojem sarkastično komentariše Severinino gostovanje u Podgorici.

Folker se oglasio baš iz Podgorice, gde je, kako kaže, svratio da se vidi sa prijateljima, a potom izneo tvrdnju koja je mnoge zatekla.

– Prolazim kroz Podgoricu, jer sam se video sa nekim prijateljima, koji mi kažu da poslednjih dana cela Podgorica priča o tajnoj specijalizovanoj grupi kauboja, koji su došli direktno iz Teksasa i hvataju ljude lasom i teraju ih na večerašnji koncert u nekoj sali gde peva velika zvezda. A ovi su kauboji došli jer se nedeljama traži ne karta više nego manje. Ja pozivam ljude koji neće uspeti da uđu kod mene na nastup, da odu do te sale tamo će ih sigurno primiti – rekao je Lukas.