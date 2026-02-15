Slušaj vest

Viktorija Mitrović, bila je učesnica rijalitija "Zadruga", a pred kamerama je priznala da se bavila prostitucijom, zbog čega su gledaoci ostali u šoku. Viktorija danas prodaje intimne slike na sajtu za odrasle.

Viktorija je obradovala svoje pratioce posebnom ponudom za Dan zaljubljenih, naime, dala je popust za članarinu na sajtu za odrasle.

- Popust za Dan zaljubljenih - napisala je kratko uz provokativnu sliku.

Foto: Printscreen

"Momci su me častili"

Da podsetimo, Viki je rekla da se bavi prostitucijom, a onda sve opovrgla.

- Priznala sam u jednom trenutku da se bavim prostitucijom, jer su krenule priče da sam ovakva ili onakva. Naravno, šalila sam se na svoj račun. I znam da mi to nije trebalo. Samim tim što sam to priznala, svi su povezali da se bavim prostitucijom - istakla je jednom prilikom Viktorija Mitrović.

- Ne bavim se time. Imala sam dečka sa kojim sam bila godinu i po dana. Naravno da su me momci častili. Odvodili su me na ručak, putovanje, kupe mi tašnu... Jedan mi je dao 1.000 evra. Povremeno smo se viđali. U kombinacijama ponekad bude i stotka - objasnila je Mitrovićeva.

kurir/blic