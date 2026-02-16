Slušaj vest

Slaven Došlo uživao je pre nekoliko dana u opuštenoj šetnji po Vračaru, a paparaco Kurira nije propustio priliku da zabeleži ovaj trenutak.

Poznato je da je glumac veliki ljubitelj životinja, pa je iskoristio sunčan dan da izvede svog psa u šetnju.
Došlo je bio obučen u crno od glave do pete. Na sebi je imao jaknu, pantalone i patike, a tamne naočare skrivale su mu oči od radoznalih pogleda prolaznika. 

Tokom cele šetnje, Slaven je koncentrisano gledao u telefon, povremeno odgovarajući na poruke, dok je njegov ljubimac mirno koračao pored njega.

Podsetimo, Nataša Bekvalac nedavno je otkrila da je ideja za saradnju sa Došlom, koji glumi u njenom spotu za pesmu “Oštećena”, došla od njene rođene sestre, Kristine.

- Slaven će te pokidati, rekla mi je Kristina. Ona je sa njim dobra drugarica sa rejvova i Tvitera. Rekla sam joj da mi takav treba. On je prepametno ljudsko biće. Lepo smo se zabavljali - ispričala je Nataša za K1.

