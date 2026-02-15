Slušaj vest

Milica Kemez postala je poznata javnosti tokom učešća u rijalitiju "Zadruga", gde je ostavila sve bez teksta svojom teškom životnom pričom.

Naime, Milica je imala tri godine kada je završila u Domu za decu i omladinu “Vera Radivojević” u Beloj Crkvi zajedno sa sestrom Mirelom, nakon što je njihovom ocu Centar za socijalni rad oduzeo je ćerke jer nije mogao da im obezbedi osnovne uslove za život.

Sa 3 godine završila u domu

Njih dve je majka napustila, te nikada nije imala stabilnu porodicu, ljubav i podršku, a to nažalost nije dobila ni u hraniteljskoj porodici.

– Imala sam tri godine, a moja sestra Mirela pet, kad nas je Centar za socijalni rad uzeo ocu i odveo u Dom za nezbrinutu decu. Sećam se da sam mnogo plakala što idemo u dom. Toliko sam vrištala da me je čovek koji nas je vozio tamo udario. Pitali su me kasnije o tom incidentu, ali sam iz straha prećutala. Ubrzo su u dom počeli da dolaze ljudi koji su hteli da me usvoje, ali je želja našeg oca bila da Mirelu i mene ne razdvajaju. Svi su tražili jedno dete, pa smo nas dve ostale u domu. Pokušala sam da pobegnem iz doma, skočila sam kroz prozor, povredila se i završila u bolnici. Otad mi je ovaj moj ožiljak na čelu – pričala je Milica tokom rijalitija.

Maltretiranje u hraniteljskoj porodici

Njih je uzela izvesna Vesna, koju je Milica zvala "mama", ali je ubrzo sve prešlo u agoniju.

– Ta Vesna nam je rekla da je ona sada naša mama i da “roditelj nije onaj ko te rodi, već onaj ko te čuva”. Pored nas je brinula o još jednom dečaku i njegovoj sestri. Prvih godinu-dve je bilo" sve u redu. Zvala sam je “mama” i tako sam je i doživljavala. S vremenom je popustila sa živcima i počela da nas kažnjava, kao i da nas fizički i psihički maltretira – pričala je Kemezova, a zatim opisala neke od prvih kazni koje je hraniteljka primenjivala nad njom:

"Zaključavala nas je u podrum"

– Jednom mi je rekla da pripazim na pecivo koje se peklo u šporetu, a meni je zagorelo. Bacila ga je na pod i naterala me da ga pojedem! Izbacivala me je napolje, nekoliko puta je sestru i mene terala da spavamo u dvorištu, zaključavala nas je u podrum… Tako bi reagovala ako, na primer, razbijemo neku figuru ili se popnemo na tavan. Nismo išle kod druge dece na rođendane, nismo ih ni slavili. Ne pamtim nijednu rođendansku tortu, niti decu na slavlju kod mene.

Hraniteljka je Milicu i njenu sestru svakodnevno zlostavljala, a devojčice su zadobile masnice po čitavom telu.

- Stalno je bila živčana, za sve smo joj mi bile krive. Jednom sam s Vesnom nameštala furunu, rekla mi je da će ona da je podigne, a da ja brzo popravim nogicu. Nisam se snašla, a ona mi je tešku peć spustila na ruku! Iskrivila mi je ruku, danima me je bolela… Drugi put mi je drškom od metle razbila glavu, išla mi je krv. Dešavalo se da je gledam kako mi udara sestru. To bi me potreslo, pa bih jecala, a ona se drala: “Što plačeš, hoćeš i tebe da bijem?” Gađala nas je čime je stigla. Često bi nas krvnički istukla kaišem, ruke su mi bile modre. Sećam se nekoliko fotografija na kojoj su sva deca iz razreda nasmejana, a ja krijem ruke iza leđa da mi ne bi bile na slici. Umela je da me kazni i pošalje u školu u starim muškim stvarima, prljavim i pocepanim. Terala me je da joj masiram noge do šest ujutru, dok učim tablicu množenja. Imala sam fobiju od učenja, jer ako nešto pogrešno pročitam, uvek bi me klepila po glavi. Nije mi dozvolila ni da odem na maturu – prisećala se Milica trauma iz detinjstva.

Ona kaže da su mnogi znali šta se događa iza zatvorenih vrata, ali da niko nije reagovao i pokušao da im pomogne:

– U komšiluku su svi znali da nas maltretira, ali joj niko ništa nije smeo. Bila je muškobanjasta, radila je na pumpi, a pre toga je bila u vojsci. Svi su je se plašili. Imali smo životinje, kokoške, svinje, koze, ona ih je klala. Mi smo brinuli o njima, hranili ih, čistili… Radili smo i na njivi.

"Pretila je Mireli da će je ubiti"

– Ne znam zašto, ali Vesna je Mireli puštala kosu, a mene je protiv moje volje šišala na kratko da izgledam kao dečak. Nikad nam nije dozvoljavala da čupamo obrve, brijemo se, farbamo… Sestra je u internatu ofarbala kosu, a kad je ova to saznala, rekla joj je da takva ne dolazi kući za vikend i da će je ubiti! Mirela se mnogo uplašila tih pretnji. Od straha je htela da se ubije! Drugarice iz internata su joj rekle da napiše pismo Centru za socijalni rad i opiše uslove u kojima živimo i kako se Vesna ponaša prema nama. Inače, Centar za socijalni rad nas je možda tri puta obišao otkad smo živeli kod nje, a mi bismo se tada pravile da je sve u redu – priča Milica i dodaje da su socijalni radnici po prijemu tog pisma došli po nju u školu i odveli je na razgovor:

– Ušla sam u kancelariju, a tamo je bila i ona! Pitali su me da li je sve iz pisma tačno, a Vesna me je pogledala u oči i rekla: “Želiš li da odeš od kuće kao Mirela?” Samo sam ćutala. Potom su me odveli u drugu prostoriju i postavili mi isto pitanje, a ja sam im tek tad priznala da je sve istina. Mirelu i mene su odmah smestili u privremenu hraniteljsku porodicu u Vršcu u kojoj smo bili dok nisam završila prvu godinu srednje frizerske, a ona drugu godinu medicinske. Kasnije su nas prebacili u treću hraniteljsku porodicu u Novom Sadu, kod žene koja je imala dvoje dece. Bila je korektna, nije nas fizički maltretirala. Kod nje sam napredovala i počela da verujem u sebe, poraslo mi je samopouzdanje.

Sve vreme dok se selila i tražila malo sreće, Milica je mislila samo na jedno – roditelje. Čak 11 godina nije imala nijednu informaciju o majci i ocu. Maštala je kako će se svakog časa pojaviti na vratima, uhvatiti je za ruku i povesti kući.

– Ništa nisam znala o mami i tati, čak ni kako se zovu. Pošto imam specifično prezime, mnogi su me pitali: “Odakle su tvoji?”, a ja nisam znala da odgovorim. Dok sam bila u domu i hraniteljskim porodicama, zamišljala sam kako moja majka izgleda, nadala sam se da će se svakog časa pojaviti i doći po mene. Kad nas je Vesna tukla, plakala sam i pitala se: “Da li mama misli na nas? Da li brine gde smo, da li smo žive?” Niko za 11 godina nije pozvao da pita da li smo sestra i ja žive! Zanimalo me i kako izgleda moj tata, na koga ličim, kakva li sam bila kao beba… Bila sam ljuta na mamu što ne dolazi – s tugom u glasu pričala je učesnica rijalitija.

Sliku majke videla na nadgorbnoj ploči

U srednjoj školi je saznala istinu o roditeljima. Ali uz tu istinu, došla je i nova bol. Njena mama više nije bila živa. Nikada je nije upoznala, niti zagrlila.

– Kad smo prešle u Novi Sad, odveli su Mirelu i mene u Centar za socijalni rad i rekli nam da su nam pronašli roditelje. Upitala sam: “Je l’ i oca i majku?”. Odgovorili su da nam je mama umrla pre šest godina, a da nam je tata u zatvoru. Razočarala sam se u život! Tad sam upoznala babu i dedu sa mamine strane, ali nisam imala osećaj da je to neko moj. Ubrzo je deda umro i sahranjen je pored moje majke. To mi je bio jedan od najtežih trenutaka u životu! Tad sam prvi put videla njenu sliku, i to na grobu! Pala sam, ležala na zemlji, tuga me je obuzela… Prezrela sam svet, ljude, bolelo me što se sve tako desilo i što je nikad nisam upoznala. Potom je tata izašao iz zatvora i dozvolili su da ga viđam samo u Centru za socijalni rad. Meni je to bilo malo, pa sam bežala iz škole da bih bila s njim. Bio je alkoholičar, rekla sam mu da ne želim da ga viđam ako pije, pa je prestao. Šetali smo zajedno, držao me je za ruku… – opisuje Milica susrete sa ocem, koji se, nažalost, opet odao piću:

– Sećam se da me je molio da mu pevam pesmu: “Ličiš na moga oca” od Cece Ražnatović. Snimao bi me telefonom i onda to slušao dok ne zaspi. Bila sam mu mezimica! Videla sam ga svega desetak puta, kada su mi javili da je umro. Svi koje sam ikada imala su umrli. Da imam ovu pamet i životno iskustvo, odvela bih ga na neku kliniku da se leči. Možda bi još poživeo.

"Tukla nas je i davila kaišem"

Mirela Kemez jednom prilikom je govorila o stravičnom nasilju koje su ona i Milica trpele.

- Ja se nadam da je ljudima jasno o kakvoj ženi se radi i da će sami da zaključe. Neverovatno je da je ona takva, da nas mrzi, a prošlo je više od 10 godina. Mi smo je gledali kao majku. Uopšte mi nije lako, ovo me mnogo uznemirilo. Ja nju nisam videla ni čula 10 godina i taj njen način na koji priča, vraćaju mi se slike, batine, brutalne batine i svakodnevne. Tukla nas i davila kaišem, raznim predmetima, to sve može da se proveri u socijalnoj službi. Ja ne mogu da razumem da ona toliko laže. Kaže da nas je tukla samo jednom jer smo mi nešto krale. Kako možemo da u toj našoj kući, od žene koju smo gledali kao majku, da krademo? Možda smo uzimali neke slatkiše, ali to su dečija posla. Žena psihički nije normalna. Mi nismo imali ni mašinu za veš, prali smo na ruke. Izbacivala nas je iz kuće, spavale smo u dvorištu, sa životinjama, pakao smo doživele! Ona mrzi muškarce, sama kaže da nema muža preko 20 godina, ona je muškomrzac toliki", ispričala je Mirela.

Prijavite nasilje

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni.

Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

